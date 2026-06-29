Gayrimenkulde dolandırıcılığı bitirecek "Güvenli Ödeme Sistemi" 1 Ekim’de başlıyor: 5 soruda tüm merak edilenler

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlıkça taşınmaz ticaretini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen söz konusu sistem, alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmamasını, kayıt dışılığın azaltılmasını ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında sistemin 1 Temmuz'da zorunlu olarak devreye alınması öngörülüyordu. Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde tüm teknik süreçlerin ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi için sistemin uygulamaya girme tarihini 1 Ekim'e erteledi.

Taşınmaz ticaretinde şeffaflığı güçlendirmek için uzun süredir üzerinde çalışılan sisteme ilişkin merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle: