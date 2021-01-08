Gayrimenkul, haziran-ağustos döneminde kamu bankalarınca düzenlenen faiz kampanyası sayesinde 2020’yi 1 milyon 450 bin adetlik konut satışıyla, zirve yaparak kapatmaya hazırlanıyor.

2021’in ise pandeminin gölgesinde bir yıl olması bekleniyor. Gayrimenkul sektörü için 2020 yılı öngörülemeyen birçok gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu.

Sektör, ticari gayrimenkul ve konutta ivme artışı ile başladığı yılda pandemiyle durağan bir döneme girdi. Haziran-ağustos döneminde kamu bankalarınca düzenlenen faiz kampanyası ile tarihinin en hareketli dönemi yaşandı.

Aralık ayında ise artan pandemi önlemleri ve yükselen konut kredisi faiz oranları ile nisan ayındaki rakamlara geri dönüldü. Ticari gayrimenkul ise konuta kıyasla çok daha olumsuz bir yıl geçirdi.

Ofisler, AVM’ler ve oteller bu anlamda en kötü etkilenen üç fonksiyon oldu. 2020’yi 1 milyon 450 bin adet konut satışıyla kapatması beklenen sektörde 2021 tahminini yapmak ise çok zor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.