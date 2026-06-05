Haziran 2026 kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

İşte ev sahipleri ve kiracıların bilmesi gereken Haziran ayı kira zammı detayları...
Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, enflasyon oranlarında şu değişimler yaşandı:
Aylık Enflasyon (TÜFE): %1,71
Yıllık Enflasyon (TÜFE): %32,61
Bu veriler doğrultusunda, kira sözleşmelerinde tavan sınırı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması da yeniden şekillendi.
1 Haziran 2026 Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?
Haziran ayında kira kontratı süresi dolan ev ve iş yeri sahipleri için uygulanabilecek en yüksek zam oranı %32,24 olarak belirlendi.
Geçtiğimiz Mayıs ayında bu oran %32,43 olarak uygulanmıştı. Bu ayki verilerle birlikte kira artış tavanında hafif bir düşüş gerçekleşti. İşletme sahipleri ve konut kiracıları, bu ay yenilenecek kontratlarında en fazla %32,24 oranında zamla karşılaşacak.
Önemli Not: Ev ve iş yeri sahipleri, yasal olarak bu oranın üzerinde bir zam talep edemezler; ancak kiracıyla anlaşarak bu oranın altında bir zam miktarı belirleyebilirler.
2 Kira Artış Oranı (Kira Zammı) Nasıl Hesaplanır?
Konut ve iş yerlerinde yapılacak kira zammı oranı, artışın gerçekleşeceği aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı baz alınarak hesaplanır.
Örnek Hesaplama Mantığı: Eğer kiranıza Ekim ayında zam yapılacaksa, TÜİK'in Eylül ayında açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınır.