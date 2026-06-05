Haziran 2026 kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Haziran ayında kira kontratı süresi dolan ev ve iş yeri sahipleri için uygulanabilecek en yüksek zam oranı %32,24 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında bu oran %32,43 olarak uygulanmıştı. Bu ayki verilerle birlikte kira artış tavanında hafif bir düşüş gerçekleşti. İşletme sahipleri ve konut kiracıları, bu ay yenilenecek kontratlarında en fazla %32,24 oranında zamla karşılaşacak.

Önemli Not: Ev ve iş yeri sahipleri, yasal olarak bu oranın üzerinde bir zam talep edemezler; ancak kiracıyla anlaşarak bu oranın altında bir zam miktarı belirleyebilirler.