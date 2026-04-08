İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları 2026: İlk Evim Konut Kredisi başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

İlk kez ev sahibi olmayı hedefleyenler için hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi yeniden gündemde. Kampanyanın kapsamı ve başvuru koşulları merak edilirken, süreçle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Kimler başvurabilecek? Kampanyanın detayları neler?
1 İlk evim konut kredisi nedir?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme için teknik çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın yürüttüğü sürecin ardından, yasal altyapının tamamlanması ve bankacılık sistemine entegrasyonun sağlanması planlanıyor.
2 İlk evim konut kredisi başvurular başladı mı?
Kredi paketinin 2026’nın ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşacağı tahmin ediliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından başvuru takvimi ve uygulamaya ilişkin detaylar da belli olacak.
3 İlk evim konut kredisine kimler başvurabilecek?
İlk Evim Konut Kredisi’ne ilişkin başvuru koşulları henüz resmi olarak netleşmiş değil. Ancak öne çıkan muhtemel kriterler şu şekilde sıralanıyor:
• Başvuru sahibinin ilk kez konut sahibi olacak olması,
• Üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması,
• Satın alınacak konutun yer aldığı şehirde ikamet edilmesi,
• Son bir yıl içerisinde konut satışı gerçekleştirilmemiş olması,
• Hisseli tapularda yüzde 50’nin üzerinde paya sahip olunmaması,
• Belirlenecek gelir şartının sağlanması.
4 İlk Evim Konut Kredisi faiz oranı ve vade detayları
Kredi paketinde faiz oranının yaklaşık yüzde 1,20 seviyesinde belirlenmesi öngörülürken, finansmanın kamu bankaları aracılığıyla sunulması planlanıyor.
Vade süresinin 180 aya kadar çıkarılması gündemde bulunurken, ödeme planları da vatandaşların bütçesine uygun şekilde düzenlenecek.