ARA
DOLAR
44,50
0,00%
DOLAR
EURO
51,95
0,16%
EURO
ALTIN
6751,93
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları 2026: İlk Evim Konut Kredisi başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi kampanyası gündemdeki yerini koruyor. Düşük faiz ve ödeme seçenekleriyle dikkat çeken kampanyaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, ilk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Kampanyaya kimler başvurabilecek? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları 2026: İlk Evim Konut Kredisi başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

İlk kez ev sahibi olmayı hedefleyenler için hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi yeniden gündemde. Kampanyanın kapsamı ve başvuru koşulları merak edilirken, süreçle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Kimler başvurabilecek? Kampanyanın detayları neler?

1 İlk evim konut kredisi nedir?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme için teknik çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın yürüttüğü sürecin ardından, yasal altyapının tamamlanması ve bankacılık sistemine entegrasyonun sağlanması planlanıyor.

2 İlk evim konut kredisi başvurular başladı mı?

Kredi paketinin 2026’nın ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşacağı tahmin ediliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından başvuru takvimi ve uygulamaya ilişkin detaylar da belli olacak.

3 İlk evim konut kredisine kimler başvurabilecek?

İlk Evim Konut Kredisi’ne ilişkin başvuru koşulları henüz resmi olarak netleşmiş değil. Ancak öne çıkan muhtemel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

• Başvuru sahibinin ilk kez konut sahibi olacak olması,
• Üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması,
• Satın alınacak konutun yer aldığı şehirde ikamet edilmesi,
• Son bir yıl içerisinde konut satışı gerçekleştirilmemiş olması,
• Hisseli tapularda yüzde 50’nin üzerinde paya sahip olunmaması,
• Belirlenecek gelir şartının sağlanması.

4 İlk Evim Konut Kredisi faiz oranı ve vade detayları

Kredi paketinde faiz oranının yaklaşık yüzde 1,20 seviyesinde belirlenmesi öngörülürken, finansmanın kamu bankaları aracılığıyla sunulması planlanıyor.
Vade süresinin 180 aya kadar çıkarılması gündemde bulunurken, ödeme planları da vatandaşların bütçesine uygun şekilde düzenlenecek.

5 Kampanyadan kimler yararlanacak?

Yüzde 1,20 faiz oranlı kredi paketiyle, dar ve orta gelir grubunun ilk konutlarını daha uygun ödeme seçenekleriyle alabilmesi amaçlıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL