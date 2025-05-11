ARA
DOLAR
38,76
0,33%
DOLAR
EURO
43,60
0,55%
EURO
GRAM ALTIN
4143,32
0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
9390,51
1,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Kira sözleşmesinde yeni dönem: Bugün başladı

Kira sözleşmesinde yeni dönem: Bugün başladı

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldı. Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebilecek.

09 Mayıs 2025 | 12:35
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 12:26
Kira sözleşmesinde yeni dönem: Bugün başladı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmetin bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldığını belirterek, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı.

Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi gerçek kişilerce e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

‘EMLAK DANIŞMANLARI MESLEĞİNİ RESMİ OLARAK İCRA EDECEK’

Çalışmanın ikinci aşamasında ise sona gelinirken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı.

TEDB Başkanı Hakan Akçam, AA muhabirine, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını söyledi.

Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek." dedi.

‘E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİ’

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınacağını ifade ederek, kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini anlattı.

Sistemle ilgili güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu'na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun uygulamaya alınması durumunda ev sahibi ile kiracı arasındaki problemlerin birçoğunun çözüleceğine işaret eden Akçam, böylece dolandırıcılık olaylarının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri satacak: Örnek daireler
TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri satacak: Örnek daireler
0
  • ALTIN GRAM - TL 4143,32 0,88%
  • ALTIN ONS 3324,77 0,56%
  • BIST 100 9390,51 1,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,374 -0,364%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39387 0,10162%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,5 -0,2512%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7611 0,3287%
  • EURO/DOLAR 1,1251 0,208%
  • EURO/TURK LIRASI 43,602 0,5521%
  • STERLIN/DOLAR 1,33035 0,44168%
Borsa Haberleri
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL