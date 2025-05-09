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TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri satacak: Örnek daireler ve muhammen fiyatları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 53 farklı ilde bulunan toplam 357 adet konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Bu önemli satış, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek fiziki açık artırmaların yanı sıra internet üzerinden de teklif verme imkanı sunarak geniş bir katılıma olanak tanıyacak.

09 Mayıs 2025 | 12:55
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2025 | 16:52
TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri satacak: Örnek daireler ve muhammen fiyatları

Emlak Müzayede'de yer alan bilgilere göre Ankara'dan Kırklareli'ne, Konya'dan Trabzon'a 53 ayrı ilde TOKİ'ye ait gayrimenkuller açık artırma ile satışa çıkıyor. Açıklamaya göre konutlar yüzde 25 peşin, 72 ay vade; iş yerleri yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satılacak. (lot 212 ve lot 316 %15 peşin, 120 ay vade). Gayrimenkuller ile ilgili bilgiler Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alıyor:

TOKİ Gayrimenkul Müzayedesi Ne Zaman Gerçekleşecek?

TOKİ'nin 357 gayrimenkul için düzenleyeceği müzayede, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde, saat 10:30'da başlayacak. İki gün sürecek olan açık artırmalarda toplamda 157 konut ve 200 iş yeri yeni sahiplerini bekliyor. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, TOKİ tarafından belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor.

Müzayede Yerleri ve Katılım Bilgileri:

Açık artırmalar eş zamanlı olarak iki farklı adreste fiziki olarak gerçekleştirilecek:

  • İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
  • Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya

İstanbul ve Ankara'daki fiziki müzayedelere katılamayanlar için ise internet üzerinden de teklif verme imkanı sunuluyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden müzayede sürecine online olarak dahil olmak mümkün olacak.

Müzayedenin Yapılacağı İller:

TOKİ'nin satışa sunduğu 357 gayrimenkul, Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 farklı ilde yer alıyor. İşte müzayedenin gerçekleştirileceği illerin listesi:

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak.

TOKİ'nin bu büyük çaplı gayrimenkul satışı, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İlgilenenlerin belirtilen tarihleri ve katılım koşullarını dikkate alarak hazırlıklarını yapmaları gerekiyor.

İşte örnek daireler;

1 KIRKLARELİ BABAESKİ'DE 102,98 M² KONUT

KIRKLARELİ BABAESKİ'DE 102,98 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.892.333,00

2 İZMİR MENEMEN'DE 81,52 M² KONUT

İZMİR MENEMEN'DE 81,52 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.387.718,00

3 MANİSA AKHİSAR'DA 106,61 M² KONUT

MANİSA AKHİSAR'DA 106,61 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.617.209,00

4 AYDIN NAZİLLİ'DE 86,33 M² KONUT

AYDIN NAZİLLİ'DE 86,33 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.595.110,00

5 DENİZLİ ÇAMELİ'DE 84,68 M² KONUT

DENİZLİ ÇAMELİ'DE 84,68 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.577.470,00

6 ANKARA KEÇİÖREN'DE 116,44 M² KONUT

ANKARA KEÇİÖREN'DE 116,44 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.200.000,00

7 NİĞDE ÇİFTLİK'TE 105 M² KONUT

NİĞDE ÇİFTLİK'TE 105 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.984.001,00

8 NİĞDE ÇİFTLİK'TE 86,54 M² KONUT

NİĞDE ÇİFTLİK'TE 86,54 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.540.378,00

9 ESKİŞEHİR SARICAKAYA'DA 107,84 M² KONUT

ESKİŞEHİR SARICAKAYA'DA 107,84 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.717.975,00

10 KÜTAHYA TAVŞANLI'DA 86,75 M² KONUT

KÜTAHYA TAVŞANLI'DA 86,75 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.594.417,00
 

11 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 105,67 M² KONUT

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 105,67 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.663.103,00

12 TRABZON ORTAHİSAR'DA 190,54 M² KONUT

TRABZON ORTAHİSAR'DA 190,54 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺6.668.900,00

13 TRABZON ORTAHİSAR'DA 197,20 M² KONUT

TRABZON ORTAHİSAR'DA 197,20 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺8.479.600,00

14 DİYARBAKIR EĞİL'DE 103,41 M² KONUT

DİYARBAKIR EĞİL'DE 103,41 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.586.609,00

15 ADANA SARIÇAM'DA 83,28 M² KONUT

ADANA SARIÇAM'DA 83,28 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.041.314,00

16 SAKARYA KOCAALİ'DE 50,56 M² İŞ YERİ

SAKARYA KOCAALİ'DE 50,56 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺988.000,00

17 BURDUR YEŞİLOVA'DA 33 M² İŞ YERİ

BURDUR YEŞİLOVA'DA 33 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺924.000,00
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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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