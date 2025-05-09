TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri satacak: Örnek daireler ve muhammen fiyatları

Emlak Müzayede'de yer alan bilgilere göre Ankara'dan Kırklareli'ne, Konya'dan Trabzon'a 53 ayrı ilde TOKİ'ye ait gayrimenkuller açık artırma ile satışa çıkıyor. Açıklamaya göre konutlar yüzde 25 peşin, 72 ay vade; iş yerleri yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satılacak. (lot 212 ve lot 316 %15 peşin, 120 ay vade). Gayrimenkuller ile ilgili bilgiler Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alıyor:

TOKİ Gayrimenkul Müzayedesi Ne Zaman Gerçekleşecek?

TOKİ'nin 357 gayrimenkul için düzenleyeceği müzayede, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde, saat 10:30'da başlayacak. İki gün sürecek olan açık artırmalarda toplamda 157 konut ve 200 iş yeri yeni sahiplerini bekliyor. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, TOKİ tarafından belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor.

Müzayede Yerleri ve Katılım Bilgileri:

Açık artırmalar eş zamanlı olarak iki farklı adreste fiziki olarak gerçekleştirilecek:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya

İstanbul ve Ankara'daki fiziki müzayedelere katılamayanlar için ise internet üzerinden de teklif verme imkanı sunuluyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden müzayede sürecine online olarak dahil olmak mümkün olacak.

Müzayedenin Yapılacağı İller:

TOKİ'nin satışa sunduğu 357 gayrimenkul, Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 farklı ilde yer alıyor. İşte müzayedenin gerçekleştirileceği illerin listesi:

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak.

TOKİ'nin bu büyük çaplı gayrimenkul satışı, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İlgilenenlerin belirtilen tarihleri ve katılım koşullarını dikkate alarak hazırlıklarını yapmaları gerekiyor.



İşte örnek daireler;