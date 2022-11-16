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  • Konut fiyatları en çok İstanbul'da arttı: TCMB verilerine göre 3 büyük ilde yıllık değişim oranları

Konut fiyatları en çok İstanbul'da arttı: TCMB verilerine göre 3 büyük ilde yıllık değişim oranları

16 Kasım 2022 | 14:45
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:08
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Konut fiyatları en çok İstanbul'da arttı: TCMB verilerine göre 3 büyük ilde yıllık değişim oranları
Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 189,2 yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 575,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 189,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58 oldu.

3 ilde değişim oranları


Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,6, yüzde 4,3 ve yüzde 5,8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 212,1, Ankara'da yüzde 196 ve İzmir'de yüzde 185,8 yükseldi.
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