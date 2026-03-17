Konut fiyatlarında reel gerileme devam ediyor, kiralardaki artış ise sürüyor: 3 büyük ilde son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan KFE, 215,5 seviyesine ulaştı. Ayrıca endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azaldı.

Üç büyük ilde artış sürüyor

2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 1,7 ve 1,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28, 29,7 ve 25,8 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek yıllık artış hangi ilde?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

YKKE reel olarak yüzde 2 arttı

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2 oranında arttı.

En yüksek artış İstanbul'da

YKKE 2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,4, 1,8 ve 0,7 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 41, 36,1 ve 34,1 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 20 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.