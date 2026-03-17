ARA
DOLAR
44,19
0,04%
DOLAR
EURO
51,12
0,28%
EURO
ALTIN
7174,40
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
Konut fiyatlarında reel gerileme devam ediyor, kiralardaki artış ise sürüyor: 3 büyük ilde son durum ne?

Merkez Bankası’nın Şubat 2026 verileri, konut fiyatlarında yıllık bazda nominal artışın sürdüğünü ancak enflasyon etkisi çıkarıldığında düşüşün devam ettiğini gösterdi. Aynı dönemde yeni kiracılara uygulanan kira bedelleri ise hem nominal hem de reel olarak yükseliş kaydetti.

Ekonomist
[email protected]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan KFE, 215,5 seviyesine ulaştı. Ayrıca endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azaldı.

Üç büyük ilde artış sürüyor

2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 1,7 ve 1,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28, 29,7 ve 25,8 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek yıllık artış hangi ilde?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile  Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

YKKE reel olarak yüzde 2 arttı

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2 oranında arttı.

En yüksek artış İstanbul'da

YKKE 2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,4, 1,8 ve 0,7 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 41, 36,1 ve 34,1 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 20 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL