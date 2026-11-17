Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 oranında azalarak 50 bin 105 oldu.

İkinci el konut satışları ise ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 oranında azalarak 80 bin 967 olarak açıklandı.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 61,8 olarak açıklandı.

İpotekli konut satışları 23 bin 286, diğer konut satışları 107 bin 786 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 23 bin 286 oldu.

Diğer konut satışları ise aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 oranında azalarak 107 bin 786 olarak açıklandı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8, diğer satışların payı yüzde 82,2 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışlarında düşüş

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 7,4, ikinci el konut satışları yüzde 24 oranında azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 4,8, ikinci el konut satışları yüzde 1,4 azaldı.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya'ya yapıldı

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında artarak 2 bin 259 oldu.

Aynı dönemde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında azalarak 17 bin 567 olarak açıklandı.

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 477 ile Rusya Federasyonu, 193 ile İran ve 159 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

İlk el iş yeri satışları 5 bin 519, ikinci el iş yeri satışları 10 bin 970 oldu

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artarak 5 bin 519 oldu.

İkinci el iş yeri satışları ise aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında azalarak 10 bin 970 olarak açıklandı.

İpotekli iş yeri satışları 724, diğer iş yeri satışları 15 bin 765 olarak açıklandı

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 oranında artarak 724 oldu.

Diğer iş yeri satışları ise aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 15 bin 765 olarak açıklandı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışlarında artış

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 11,3 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 1,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,1 oranında azalış gösterdi.