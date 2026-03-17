Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranında

Mevcut (Mart 2026) Kira Artış Oranı Özeti

Mart ayı içerisinde sözleşme yenileyenler için geçerli olan rakamlar şu şekildedir:

Yasal Zam Oranı (Tavan): %33,39

Kapsam: Hem konut hem de iş yeri kira sözleşmeleri için geçerlidir.

Uygulama: Ev sahipleri bu oranın üzerinde bir artış talep edemez; ancak taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilirler.