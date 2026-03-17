Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranında

Nisan ayı kira artış oranlarını belirleyecek olan Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önümüzdeki dönemin yol haritasını çizecek. Peki Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği Nisan 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mart ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Konut kiralarındaki %25 sınırının kalkmasının ardından, artık zam oranları tamamen 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor.

Nisan 2026 Kira Artışı Ne Zaman Belli Olacak?

Nisan ayında yapılacak kira zamlarının tavan oranını belirleyecek olan Mart ayı enflasyon verileri; 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından ilan edilecek. Bu veriyle birlikte Nisan ayı boyunca geçerli olacak yasal artış sınırı kesinleşecek.

Mevcut (Mart 2026) Kira Artış Oranı Özeti

Mart ayı içerisinde sözleşme yenileyenler için geçerli olan rakamlar şu şekildedir:

Yasal Zam Oranı (Tavan): %33,39

Kapsam: Hem konut hem de iş yeri kira sözleşmeleri için geçerlidir.

Uygulama: Ev sahipleri bu oranın üzerinde bir artış talep edemez; ancak taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilirler.

Örnek Hesaplama Tablosu (%33,39 Üzerinden)

Eğer Mart ayı içerisinde kiranıza zam geldiyse veya gelecekse, ödeyeceğiniz rakamlar şu şekilde hesaplanmaktadır:

Mevcut Kira BedeliZam Oranı (%)Zam TutarıYeni Kira Bedeli
10.000 TL%33,393.339 TL13.339 TL
20.000 TL%33,396.678 TL26.678 TL
25.000 TL%33,398.347 TL33.347 TL
30.000 TL%33,3910.017 TL40.017 TL
