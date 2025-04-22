Parcel Estates, Dubai’de ikinci ofisini açıyor

İstanbul ve Dubai’de gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Türk firması Parcel Estates, Dubai’nin prestijli plazalar bölgesi Business Bay’de ikinci ofisini açıyor. Mevcut ofisin farklı bir katında yer alacak olan yeni ofis alanı, önümüzdeki hafta itibarıyla tasarlanmaya başlanacak ve birkaç hafta içerisinde faaliyete geçecek.

Parcel Estates, uzun yıllardır Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere pek çok şehirdeki binlerce projeyi portföyünde barındırıyor. Gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcılara sunduğu profesyonel danışmanlık hizmetleriyle, Dubai’deki gayrimenkul pazarında güvenilir bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.

‘YOĞUN TALEP İKİNCİ OFİS İHTİYACINI DOĞURDU’

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, Dubai’deki bu genişlemenin planlı bir sürecin sonucu olduğunu belirterek şötle konuştu: “Parcel Estates bir Türk firması. Ancak dünyanın dört bir yanından, farklı dillerde konuşan yatırımcıların başvurduğu küresel bir yatırım danışmanlığı merkezine dönüştük. Geçtiğimiz yıl Dubai’deki gayrimenkul yatırım faaliyetlerimiz ciddi bir hacme ulaştı. Türkiye’den gelen yoğun talepler, burada ikinci bir ofis ihtiyacını doğurdu.”

Yeni ofisin Business Bay’de konumlandırılmasında, bölgenin yüksek prestiji, yatırımcı ağırlama kolaylığı ve marka değerinin korunması etkili oldu. Bu adım aynı zamanda şirketin Dubai’deki büyüme hedeflerine de hizmet ediyor. Parcel Estates, 2025 Haziran ayına kadar Dubai’de 100’ün üzerinde lisanslı gayrimenkul danışmanı ile hizmet vermeyi hedefliyor.

MİLYAR TL’Yİ AŞAN AYLIK SATIŞ HACMİ

İstanbul Vadistanbul ve Dubai Business Bay’deki ofisleri, gelişmiş yazılım sistemleri, geniş proje portföyü ve satış sonrası faaliyetlerini sürdüren firma, aylık bazda milyar TL’yi aşan satış hacmiyle dikkat çekerken, 500 bin dolarlık konut satışlarından 5 milyon dolarlık büyük yatırımlara kadar geniş bir skalada hizmet sunuyor.

Parcel Estates’in önümüzdeki dönemde Amsterdam, Karaçi ve Bodrum gibi şehirlerde de yeni ofisler açarak global yatırımcılarla daha yakın temas kurması planlanıyor.