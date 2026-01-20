ARA
  • Rakamlar açıklandı: 2025'te konut satışlarının en yüksek ve en az olduğu iller hangileri oldu?

Rakamlar açıklandı: 2025'te konut satışlarının en yüksek ve en az olduğu iller hangileri oldu?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyonun üzerinde konut satışı gerçekleşti. Öte yandan, konut satışlarının en yüksek ve en düşük olduğu iller de belli oldu. Peki, konut satışlarında hangi iller lider oldu? Hangi illerde satışlar en düşük seviyede kaldı?


Rakamlar açıklandı: 2025'te konut satışlarının en yüksek ve en az olduğu iller hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı ve 254 bin 777'ye yükseldi. 

Ocak-Aralık 2025 döneminde ise satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 arttı ve 1 milyon 688 bin 910'a ulaştı.

Öte yandan, 2025 yılında konut satışlarının en fazla ve en az olduğu iller de belli oldu. Peki, geçtiğimiz sene konut satışlarının en fazla olduğu iller hangileri oldu? En az satış hangi illerde görüldü?

1 Konut satışlarının en fazla olduğu iller...

Konut satışlarının en fazla olduğu iller...

İşte geçtiğimiz sene konut satışlarının en fazla olduğu 10 il...

2 İstanbul

İstanbul

2025 yılında 280 bin 262 adet satışla İstanbul en çok konut satışının yapıldığı il oldu. 

3 Ankara

Ankara

Geçen yıl  152 bin 534 adet satışla başkent Ankara listenin ikinci sırasında yer aldı.

4 İzmir

İzmir

İzmir, 96 bin 998 konut satışıyla listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

5 Antalya

Antalya

2025 yılında 86 bin 730 adet konut satışı yapılan Antalya listenin dördüncü sırasında bulunuyor.

6 Mersin

Mersin

Mersin, 57 bin 821 adetlik konut satışıyla beşinci sırada.

7 Bursa

Bursa

57 bin 693 adet konut satışıyla Bursa listenin altıncı sırasında yer aldı.

8 Gaziantep

Gaziantep

45 bin 267 adetlik konut satışıyla yedinci sırada yer aldı.

9 Konya

Konya

Konya, 43 bin 17 adet satışla listenin sekizinci sırasında kendine yer buldu.

10 Tekirdağ

Tekirdağ

Tekirdağ, 42 bin 152 adetlik konut satışıyla listenin dokuzuncu sırasında.

11 Kocaeli

Kocaeli

41 bin 496 adetlik konut satışıyla Kocaeli listenin 10. sırasında yer aldı.

12 Konut satışlarının en düşük olduğu iller hangileri?

Konut satışlarının en düşük olduğu iller hangileri?

Öte yandan, geçtiğimiz sene konut satışlarının en düşük olduğu iller de belli oldu. Peki, satışların en düşük olduğu 10 il hangileri? İşte liste...

13 Ardahan

Ardahan

727 adetlik konut satışıyla Ardahan 2025'te konut satışının en düşük olduğu il oldu.

14 Bayburt

Bayburt

1251 adetlik konut satışıyla Bayburt en az konut satışının yaşandığı ikinci il oldu.

15 Hakkari

Hakkari

Hakkari, 1559 konut satışıyla üçüncü sırada.

16 Tunceli

Tunceli

Tunceli, 1733 adetlik konut satışıyla en az konutun satıldığı dördüncü il oldu.

17 Gümüşhane

Gümüşhane

Gümüşhane, 1748 adetlik konut satışıyla beşinci sırada kendine yer buldu.

18 Artvin

Artvin

2025'te 2 bin 92 adetlik konut satış rakamına ulaşan Artvin listenin altıncı sırasında bulunuyor.

19 Iğdır

Iğdır

Iğdır, 2 bin 230 adetlik konut satışıyla geçtiğimiz sene en az konut satışının görüldüğü yedinci il oldu.

20 Bartın

Bartın

Bartın, 2 bin 737 adetlik konut satışıyla listenin sekizinci sırasında bulunuyor.

21 Bartın

Bartın

Bingöl, 2 bin 837 adetlik konut satışıyla listenin dokuzuncu sırasında.

22 Şırnak

Şırnak

Şırnak, 2 bin 941 adetlik konut satışıyla geçtiğimiz sene en az konut satışının yaşandığı 10. il oldu.
