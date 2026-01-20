Rakamlar açıklandı: 2025'te konut satışlarının en yüksek ve en az olduğu iller hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı ve 254 bin 777'ye yükseldi.

Ocak-Aralık 2025 döneminde ise satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 arttı ve 1 milyon 688 bin 910'a ulaştı.

Öte yandan, 2025 yılında konut satışlarının en fazla ve en az olduğu iller de belli oldu. Peki, geçtiğimiz sene konut satışlarının en fazla olduğu iller hangileri oldu? En az satış hangi illerde görüldü?