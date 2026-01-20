Ege'den dünyaya lezzet köprüsü: 1,4 milyar dolarlık ihracat başarısı

Sağlıklı yaşam açısından balık tüketiminin gittikçe arttığını ifade eden Demir, "Yatırımcı firmaların ağırlıklı olarak Ege'de olduğu için Ege'nin ihracatı toplam ihracatın 3'te 2'si. Egeli firmaların aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz'de de yatırımları bulunuyor. Ege'de çipura ve levrek ağırlıklı yetişmekte. Karadeniz'de ise Türk somonu. Akdeniz'deki çiftliklerimiz var ve orada da çipura ve levrek var. Orkinos özellikle Ege'de. Diğer taraftan alabalık iç sularda yetişiyor." diye konuştu.