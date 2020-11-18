Kent yaşamının zorluklarına pandemi de eklenince Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nin sayfiyelerine talep arttı. Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya’da konut ve arsa fiyatları yüzde 60’a varan oranda yükseldi.

Bu trendin devamı bekleniyor. Türkiye’de özellikle büyük kentlerde yaşamın giderek zorlaşması, son yıllarda insanların kentten kırsala yönelmelerine neden olmuştu.

Pandemiyle birlikte ise aylar süren karantina sürecinde kentlerde bunalan insanlar, işlerin de evden yürütülmeye başlamasıyla birlikte özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kentlere yöneldi.

Bu dönemde kentlerden kırsala göçler yoğunlaşırken, Ege Denizi ve Akdeniz kıyısında yer alan sayfiyelerdeki arsalar ve konutlar altın gibi kıymetlendi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.