İstanbul, küresel gayrimenkul liginde ilk 50 kent arasında yerini alırken, döviz karşısında TL’nin değer kaybı kentin cazibesini artırıyor. Denge Değerleme’nin metropoller araştırmasına göre, İstanbul 4 bin Euro/m2 fiyatı ile 44’üncü sırada yer alıyor.

Paris, Londra, Amsterdam gibi dünyanın öndegelen kentleri turizm hareketliliğinin yanı sıra uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının da ilgi odağı oluyor. Dünyanın en merak edilen kentlerinden biri olarak anılan İstanbul da son yıllarda uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının portföyüne girmeyi başardı.

Konuttan ofise, AVM’den otele kadar değişik alanlarda yabancı yatırım alan İstanbul’un, finans merkezi olması durumunda değerine değer katması mümkün.

Denge Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı “1 milyon Euro’ya Hangi Metropolde Kaç m2 Konut Alınabilir?“ araştırması İstanbul’un dünya metropolleri arasındaki yerini ortaya koyuyor.

Dünya genelinde metropol olarak kabul edilen kentlerden 50’sine mercek tutan çalışmada, bu kentlerin en merkezi, en çok talep gören lokasyonlarındaki lüks segment ve üst gelir grubuna hitap eden konutlar incelendi.

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