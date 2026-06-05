ARA
DOLAR
46,07
0,11%
DOLAR
EURO
53,08
-0,81%
EURO
ALTIN
6375,82
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ 20 bin konutun detaylarını açıkladı, yerlerini belirledi: İşte fiyatlar ve başvuru şartları

TOKİ 20 bin konutun detaylarını açıkladı, yerlerini belirledi: İşte fiyatlar ve başvuru şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), elinde hazır bulunan ve inşaatı devam eden 20 bin konutu açık satış yöntemiyle satışa çıkarıyor. Bu kampanyada kura çekilişi uygulanmayacak; konutlar başvuru önceliğine göre seçilip satın alınabilecek.

TOKİ 20 bin konutun detaylarını açıkladı, yerlerini belirledi: İşte fiyatlar ve başvuru şartları

TOKİ, 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyasıyla, 2.1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve kurasız başvuru avantajıyla 20 bin konutu açık satışa sunuyor.

1 Satış Takvimi ve Aracı Bankalar

Satış Takvimi ve Aracı Bankalar

Başvuru Tarihleri: 15 Haziran 2026 – 17 Temmuz 2026

Yetkili Bankalar: Halkbank ve Ziraat Bankası

Fiyatlar: Konut fiyatları ve detaylı koşullar banka şubelerinde ve www.toki.gov.tr adresinde ilan edilecek. Fiyatlar 2.1 milyon liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlıyor.

2 Başvuru Şartları: Kimler Satın Alabilir?

Başvuru Şartları: Kimler Satın Alabilir?

Kampanyadan yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin şu şartları taşıması gerekiyor:

Genel Şartlar: T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Evinin Olmaması Şartı: Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamalıdır.

Daha Önce TOKİ'den Ev Almamış Olmak: Kendisi veya eşi daha önce TOKİ’den konut satın almış olmamalıdır.

Tek Konut Sınırı: Aynı hane halkı (kişinin kendisi ve eşi) adına sadece bir adet konut satın alınabilir. Birden fazla alım yapıldığı tespit edilirse sözleşmeler feshedilir.

3 Ödeme Seçenekleri ve İndirim Alternatifleri

Ödeme Seçenekleri ve İndirim Alternatifleri

Alıcılar, bütçelerine göre aşağıdaki üç ödeme seçeneğinden birini tercih edebilirler:

Peşin Alım Ödemesi: Tamamı peşin ödemelerde %25 indirim uygulanır.

72 Ay Vadeli Ödeme: %50 peşinat ödeyenler için kalan tutara 72 ay vade imkanı sunulur.

60 Ay Vadeli Ödeme (%8 İndirimli): %50 peşinat ödemesi durumunda %8 indirim uygulanır. Bu seçenekte peşinatın yarısı sözleşme imzalarken, kalan yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenebilir. 60 ay vade imkanı tanınır.

4 Taksit Artışları Nasıl Olacak?

Taksit Artışları Nasıl Olacak?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında (yılda iki kez) memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacaktır. Bu artış, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranını geçemez.

İlk taksit ödemesi sözleşmeyi takip eden ay başlar. İlk dönemsel artış ise Ocak 2027 itibarıyla uygulanacaktır.

Satış sırasında peşinat üzerinden %0,5 banka komisyonu ve bu komisyon üzerinden %5 BSMV tahsil edilecektir. Bu masraflar daha sonra her taksit ödemesinde de taksit tutarı oranında yansıtılacaktır.

5 Konut Teslimi ve Ek Giderler

Konut Teslimi ve Ek Giderler

KDV Ödemeleri: Anahtar tesliminde yasal KDV tahsil edilecektir. KDV oranı %1 olan projelerde ödeme peşin alınır; KDV oranı %10 olan projelerde ise teslimden sonraki vadelere bölünerek tahsil edilir. Peşin satın alınan evlerin KDV'si her halükarda peşin ödenir.

Teslim Süresi: Hazır olan konutlar ilgili şubeden KDV faturası kesildikten sonra şantiyeden hemen teslim alınabilir. İnşaatı devam eden (teslimli olmayan) konutların teslim süresi ise sözleşme tarihinden itibaren en fazla 48 aydır.

Aidat ve Ortak Giderler: Konut teslim edildikten sonra (veya teslim ihbar süresi başladıktan sonra) alıcı evi fiziksel olarak teslim almamış olsa bile site yönetimine ait aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

İşte satışa sunulan konutların bulunduğu şehirler:

6 Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara

7 Ankara

Ankara

8 Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir

Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir

9 Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa

Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa

10 Bursa, Çanakkale, Çankırı

Bursa, Çanakkale, Çankırı

11 Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce

Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce

12 Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari

Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari

13 Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş

Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş

14 Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale

Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale

15 Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya

Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya

16 Konya, Kütahya, Malatya

Konya, Kütahya, Malatya

17 Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş

Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş

18 Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ

Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ

19 Tokat, Van, Yozgat

Tokat, Van, Yozgat
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL