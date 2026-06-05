Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında (yılda iki kez) memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacaktır. Bu artış, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranını geçemez.

İlk taksit ödemesi sözleşmeyi takip eden ay başlar. İlk dönemsel artış ise Ocak 2027 itibarıyla uygulanacaktır.

Satış sırasında peşinat üzerinden %0,5 banka komisyonu ve bu komisyon üzerinden %5 BSMV tahsil edilecektir. Bu masraflar daha sonra her taksit ödemesinde de taksit tutarı oranında yansıtılacaktır.