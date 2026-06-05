TOKİ, 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyasıyla, 2.1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve kurasız başvuru avantajıyla 20 bin konutu açık satışa sunuyor.
1 Satış Takvimi ve Aracı Bankalar
Başvuru Tarihleri: 15 Haziran 2026 – 17 Temmuz 2026
Yetkili Bankalar: Halkbank ve Ziraat Bankası
Fiyatlar: Konut fiyatları ve detaylı koşullar banka şubelerinde ve www.toki.gov.tr adresinde ilan edilecek. Fiyatlar 2.1 milyon liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlıyor.
2 Başvuru Şartları: Kimler Satın Alabilir?
Kampanyadan yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin şu şartları taşıması gerekiyor:
Genel Şartlar: T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
Evinin Olmaması Şartı: Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamalıdır.
Daha Önce TOKİ'den Ev Almamış Olmak: Kendisi veya eşi daha önce TOKİ’den konut satın almış olmamalıdır.
Tek Konut Sınırı: Aynı hane halkı (kişinin kendisi ve eşi) adına sadece bir adet konut satın alınabilir. Birden fazla alım yapıldığı tespit edilirse sözleşmeler feshedilir.
3 Ödeme Seçenekleri ve İndirim Alternatifleri
Alıcılar, bütçelerine göre aşağıdaki üç ödeme seçeneğinden birini tercih edebilirler:
Peşin Alım Ödemesi: Tamamı peşin ödemelerde %25 indirim uygulanır.
72 Ay Vadeli Ödeme: %50 peşinat ödeyenler için kalan tutara 72 ay vade imkanı sunulur.
60 Ay Vadeli Ödeme (%8 İndirimli): %50 peşinat ödemesi durumunda %8 indirim uygulanır. Bu seçenekte peşinatın yarısı sözleşme imzalarken, kalan yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenebilir. 60 ay vade imkanı tanınır.
4 Taksit Artışları Nasıl Olacak?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında (yılda iki kez) memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacaktır. Bu artış, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranını geçemez.
İlk taksit ödemesi sözleşmeyi takip eden ay başlar. İlk dönemsel artış ise Ocak 2027 itibarıyla uygulanacaktır.
Satış sırasında peşinat üzerinden %0,5 banka komisyonu ve bu komisyon üzerinden %5 BSMV tahsil edilecektir. Bu masraflar daha sonra her taksit ödemesinde de taksit tutarı oranında yansıtılacaktır.
5 Konut Teslimi ve Ek Giderler
KDV Ödemeleri: Anahtar tesliminde yasal KDV tahsil edilecektir. KDV oranı %1 olan projelerde ödeme peşin alınır; KDV oranı %10 olan projelerde ise teslimden sonraki vadelere bölünerek tahsil edilir. Peşin satın alınan evlerin KDV'si her halükarda peşin ödenir.
Teslim Süresi: Hazır olan konutlar ilgili şubeden KDV faturası kesildikten sonra şantiyeden hemen teslim alınabilir. İnşaatı devam eden (teslimli olmayan) konutların teslim süresi ise sözleşme tarihinden itibaren en fazla 48 aydır.
Aidat ve Ortak Giderler: Konut teslim edildikten sonra (veya teslim ihbar süresi başladıktan sonra) alıcı evi fiziksel olarak teslim almamış olsa bile site yönetimine ait aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
İşte satışa sunulan konutların bulunduğu şehirler: