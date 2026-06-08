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  • TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı kampanyası: Örnek daire görüntüleri paylaşıldı, başvurular ne zaman başlayacak?

TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı kampanyası: Örnek daire görüntüleri paylaşıldı, başvurular ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunacak yaklaşık 20 bin konuta ilişkin bir paylaşımda bulundu. TOKİ ile yapılacak Açık Satış Kampanyasıyla 20 bin konutun daha sahipleriyle buluşacağını ifade eden Bakan Kurum, örnek daireye ilişkin bir video da paylaştı.

Ekonomist
Ekonomist
TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı kampanyası: Örnek daire görüntüleri paylaşıldı, başvurular ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var." ifadelerini kullanırken, örnek daireye ait bir videoyu da yayımladı.

1 Örnek dairenin videosunu paylaştı

Örnek dairenin videosunu paylaştı

Bakan Kurum, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var." notuyla örnek daireye ilişkin bir video yayımladı.

2 Hangi ilde kaç konut satılacak?

Hangi ilde kaç konut satılacak?

Proje kapsamında yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışta olacak.

3 Konutların fiyatları belli oldu mu?

Konutların fiyatları belli oldu mu?

Kampanya çerçevesinde Ankara'da yer alan 2+1 konutların 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 21 bin 400 lira taksit imkânıyla satışa çıkarılacağı, 3+1 dairelerin ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekleyeceği bildirildi.

4 Ödeme planı belli oldu

Ödeme planı belli oldu

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bütçelerine göre üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.

Birinci seçenek kapsamında, konut bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 25 net indirim avantajı sunulacak.

İkinci seçenekte, konut bedelinin yüzde 50'si peşin olarak tahsil edilecek, kalan tutar ise 72 ay vadeyle ödenebilecek. Ayrıca toplam satış bedeli üzerinden yüzde 8 indirim uygulanacak.

Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek. Konut bedelinin geri kalan kısmı için ise 60 ay vadeli ödeme imkânı sağlanacak.

5 Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları neler?

Öte yandan, kampanyaya başvuru şartları da belli oldu. Buna göre, başvurularda ikametgah şartı aranmayacak. Başvuru yapacak vatandaşlar, projelerin yer aldığı 64 il arasından tercihlerini yapabilecek.

Ayrıca, aylık gelir şartı aranmayacağı gibi, ön başvuru ve kura çekimi yapılmayacak. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olmak, T.C. vatandaşı olmak ve başvuru sahibi ile eşinin adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması şartı aranıyor.

6 Konut satışları ne zaman başlayacak?

Konut satışları ne zaman başlayacak?

Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacak. Konutlara ilişkin fiyat ve satış şartları, ilgili banka şubelerinin yanı sıra TOKİ'nin resmi internet sitesinde duyurulacak.
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