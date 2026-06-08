Öte yandan, kampanyaya başvuru şartları da belli oldu. Buna göre, başvurularda ikametgah şartı aranmayacak. Başvuru yapacak vatandaşlar, projelerin yer aldığı 64 il arasından tercihlerini yapabilecek.

Ayrıca, aylık gelir şartı aranmayacağı gibi, ön başvuru ve kura çekimi yapılmayacak. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olmak, T.C. vatandaşı olmak ve başvuru sahibi ile eşinin adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması şartı aranıyor.