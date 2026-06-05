TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat: İşte 10 soruda yeni kampanya rehberi

15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.