Başakşehir, Esenler, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi ile kazanan hak sahipleri bugün canlı yayın ile açıklandı. Bugün gerçekleştirilen kuralarla TOKİ İstanbul kura çekiminin son etabı da tamamlandı ve hak sahipleri belirlenmiş oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından kontrol edilecek.

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TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.