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  • TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı! İşte TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı! İşte TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu. İşte TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası...

17 Nisan 2023 | 14:35
Son Güncellenme: 17 Nisan 2023 | 15:14
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TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı! İşte TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

Başakşehir, Esenler, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi ile kazanan hak sahipleri bugün canlı yayın ile açıklandı. Bugün gerçekleştirilen kuralarla TOKİ İstanbul kura çekiminin son etabı da tamamlandı ve hak sahipleri belirlenmiş oldu.  

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
 

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından kontrol edilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. 

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