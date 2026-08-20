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"Yeni bir savaş çıkarsa daha yıkıcı silahlar kullanacağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, muhtemel yeni bir savaşta İran'ın geçmiştekilerden farklı ve "daha yıkıcı silahlar" kullanacağını söyledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Yeni bir savaş çıkarsa daha yıkıcı silahlar kullanacağız"

İran devlet televizyonuna göre, Muhibbi, ülkesinin füze kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

Devrim Muhafızları tarafından kullanılan füzelerin savaş başlıklarının imha gücünün önceki savaşlarda kullanılan örneklerden çok daha yüksek olduğunu öne süren İranlı Sözcü, "Yeni bir savaş çıkması halinde silahlarımız geçmişten tamamen farklı olacaktır. Bu farklılık, savaş başlıklarının nesli, isabet hassasiyeti, füzelerin menzili veya diğer alanlarda görülebilecektir." dedi.

Muhibbi, İran'ın silah üretimi ve geliştirilmesi konusunda herhangi bir duraksama yaşamadığını, ülkesine ait askeri silahların her geçen gün daha hassas, daha yıkıcı ve teknolojik açıdan daha gelişmiş hale getirildiğini savundu.

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