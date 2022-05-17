Akzirve Türkiye’de 30 yıldır sürdürdüğü yatırımların yenisi ekledi. 8 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 1.441 dairenin bulunduğu Topkapı 29 projesi, otelden AVM’ye, 10 bin metrekarelik dev parktan sağlıklı yaşam merkezine kadar farklı yatırımları bir araya getiriyor.

Türkiye’de 30 yıldan bu yana yatırımlar yapan Akzirve, bu yatırımlarına Topkapı 29 ile İstanbul Topkapı’da bir yenisini ekledi. Entegre yaşam kenti konseptini yeşille donatılmış bahçesiyle bütünleştirecek projede, 1+1’den 5+1’e kadar farklı tipte 1.441 daire yer alıyor. İngiltere’nin dünyaca ünlü mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlanan projede, cadde mağazalarından ofislere, yaşam ve alışveriş merkezlerinden dünyanın ünlü zincir markalarından birinin işleteceği otele kadar bir ekosistem sunuyor. Projede ticari üniteler dışında, ofis, otel, rezidans ve alışveriş caddesi yer alıyor. Dünyaca tanınmış bir marka tarafından işletilecek otel, uzun süreli konaklamaların yanı sıra iş ve turistik amaçlı kısa süreli konaklamalara da imkan tanıyor.

Ön lansman döneminde büyük ilgi gören ve yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep alan proje, tanıtıma özel kampanya ile satışa çıkmaya hazırlanıyor. Topkapı 29, Akzirve tecrübesiyle LEED sertifikalı yaşam tarzında inşa ediliyor.

Doğrudan E-5 bağlantısının yanı sıra tüm toplu ulaşım hatlarının hemen yanında konumlanan Topkapı 29, her dairede yüksek tavan ve balkon standardıyla sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuyor.

Akzirve İcra Kurulu Başkanı Kılıç, Topkapı 29’un site halkının tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ünlü İngiliz mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlandığını, projenin çeşitli kullanım alanlarıyla bölge içinde çok amaçlı bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Kılıç, Topkapı 29’un şehrin kalbinde konumlandığına, şehrin birçok yerine 10 dakika uzaklıkta olduğuna dikkat çekti.

Dünya standartlarına sahip projenin konut, ticaret, eğitim, sağlık ve turizm gibi pek çok sektörde farklı, yeni ve prestijli gelişmelerin yaşandığı canlı ve renkli Topkapı semtinde hayata geçirildiğini belirten Kılıç, Topkapı 29’un kendine özgü mimarisi ve konseptiyle İstanbul’un ve bölgenin yeni sembolü olacağını vurguladı.

YERLİ-YABANCI İLGİSİ

Ön tanıtım döneminde yatırımcıların ilgisinden fazlasıyla memnun kaldıklarını belirten Kılıç, şu bilgileri verdi:

“Yerli ve yabancı yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep geldi. Bu ilginin tanıtımla birlikte artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul’un merkezinde yer alan projemizde sunduğumuz fiyat avantajlarıyla birlikte tanıtım dönemine özel kampanya da başlatıyoruz. Daire fiyatlarımız m2’si 56.000 TL’den başlıyor.”

Cihat Kılıç, kaba inşaatta ilerleme oranının yüzde 35 olduğunu kaydederek, şu ana kadar konutların yüzde 10’u için satış sözleşmesi imzalandığını, bunların yüzde 10’unun da yabancı olduğunu anlattı.

Yabancıların çok geniş bir coğrafyadan projeye ilgi gösterdiğini vurgulayan Kılıç, Kanada’dan Rusya’ya, Çin’den Güney Kore ve bazı Avrupa ülkelerinden yatırımcıların konut talebinde bulunduğunu ifade etti

İLK ETAP 2023’TE TESLİM EDİLECEK

Kılıç, proje sayesinde Topkapı’nın canlı ve renkli günlerine kavuşacağını belirtti.

Kılıç, “İlk dairelerimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023’de teslim edeceğiz. Ön tanıtımda yoğun ilgi gören daireler, lansman dönemiyle birlikte hazırladığımız özel fırsatlarla yatırımcıları bekliyor. Zirvede yeni yaşam İstanbul’un kalbinde başlayacak” diye konuştu.

Tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandı

Projenin sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye ilkler getiren yeni bir ekosistem sunduğuna işaret eden Kılıç, yerden ısıtma sistemine sahip tamamı balkonlu dairelerin tavan yüksekliğinin net 3.05 metre olarak tasarlandığını belirtti.

Kılıç, ferahlığı ön plana çıkardıklarını projede konutların en son teknolojiyle güncel deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini, zengin fonksiyonlarıyla herkesin deneyimlemekten ve paylaşmaktan keyif alacağı büyük bir mahalle karakteri taşıdığını vurguladı.

İÇİNDE KENT PARKI YER ALACAK

Topkapı 29 projesinin geliştirme alanında 10 bin metrekarelik kent parkın bulunacağını belirten Kılıç, konser ve yazlık sinema gibi önemli kültür-sanat ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapacağını da belirtti.

Sadece konut inşa etmediklerini, şehre bir “başyapıt” kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Kılıç, projenin benzersiz özellikleri nedeniyle yerli ve yabancılardan yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Sosyal tesisleriyle de öne çıkan Topkapı 29’da fitness salonu, studio, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi sosyal donatı alanlarıyla ayrışıyor. 4 bin metrekareye yayılacak sosyal tesislerde sağlıklı yaşam hayatın standardı oluyor.

Topkapı 29’un peyzaj düzenlemeli avluları ve parkları hem projenin belkemiğini hem de yeşil ve sağlıklı bir yaşam tarzına zemin oluşturuyor. Çim alanlar, yapraklı ağaçlar, pergola gölgesindeki oturma alanları, kokulu çiçek bahçeleri, su temalı düzenlemeler, egzersiz parkurları, çok amaçlı sahalar, kaykay pisti ile tüm ev sahipleri açık havada kendilerine ait bir alana sahip olduklarını hissedebilecekler.

ÖZEL ÖDEME PLANLARI HAZIRLANDI

Cihat Kılıç, Topkapı 29’un özel tasarımının yanında ödeme planlarında da özel fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Yüzde 50 peşin ödemelerinde kalan kısım için 24 ay vade farksız ödeme planı sunduklarını dile getiren Kılıç, “60 ay içinse yüzde 0.99 oranlı kredi imkanı sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kişiye özel ödeme planları da sunuyoruz. Tüm yatırımcıları, dünya standartlarındaki projemizde, fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.