Turizmde yüksek sezon dönemine girilirken, Rusya’dan İngiltere’ye kadar kaynak pazarlardan gelen erteleme kararları umutları temmuz ayına öteledi. Plan tutarsa turist akını ile geçen yılın rakamları aşılacak ve sezon da kışa kadar uzayacak.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında aşı çalışmalarının hızlanması ülkelerin normalleşme adımlarında en belirleyici unsur. Turizmde yüksek sezona girdiğimiz haziran ayında Rusya, Almanya, İngiltere gibi kaynak pazarlardan turizmde ciddi hareketlilik bekleniyordu.

Böylece geçen yıl 16 milyon turist ağırlayan Türkiye’nin bu yıl 31 milyon turist rakamına ulaşması da hedeflenmişti.

Ancak Rusya ve İngiltere pazarlarından gelen Türkiye’ye uçuşların haziran sonuna ötelenmesi kararları, umutların geçtiğimiz yıl olduğu gibi temmuz ayına sarkmasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanının nüfusun büyük bir çoğunluğunun haziran ayında aşılanacağına yönelik açıklamaları, başlayan normalleşme süreci ile iç turizmin de temmuzda hareketlenmesini sağlayacak.

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