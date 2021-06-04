Türkiye’de konut fiyatları son bir yılda yüzde 30’un üzerinde arttı. Türkiye bu rakamla dünyada konut fiyatının en çok arttığı ülke oldu. Türkiye’yi Yeni Zelanda ve Lüksemburg takip ediyor. İşte ayrıntılar…

Konut fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye’yi dünya liderliğine yükseltti.

Geçen yıl pandeminin yarattığı sağlık krizine karşı tüm dünyada parasal ve mali teşvikler devreye girdi.

Dünyada bol para dönemine girilmesi gayrimenkul satışlarının hızlı artmasına neden olurken, bu durum fiyatları da yükseltti.

Bir küresel emlak danışmanlığı şirketinin raporuna göre, tüm dünyada konut fiyatları mart ayı sonu itibariyle yıllık ortalama yüzde 7,3’lük artışla son 15 yılın en hızlı dönemini geçirdi.

KONUT FİYATININ EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKE TÜRKİYE

Mart ayında konut fiyatlarının en çok artığı ülke ise Türkiye oldu. Türkiye’de konut fiyatları yüzde 32 yükselirken, Türkiye’yi yüzde 22,1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16,6 artışla Lüksemburg izledi.

ABD’de konut fiyatları da aynı dönemde yüzde 13,2 artarak 2005’ten bu yana en hızlı artış olarak kaydedildi.

Rapora göre, konut fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda hız kesmesi bekleniyor. Bunun en önemli nedeni mali teşviklerde yavaş yavaş sona doğru gelinmesi.

Aşı kampanyalarıyla birlikte normalleşmenin hızlanması da fiyatlar üzerinde aşağı baskı yaratıyor.