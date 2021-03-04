Türkiye’den gayrimenkul satın alırken Iraklı “fiyatı”, Araplar “görünümü”, İngilizler “konumu” ilk sıraya koyarken, yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesinin nedenleri arasında iklim yüzde 53,2 ile öne çıkıyor.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER), saha çalışması pazar araştırma şirketi AGS Global’e yaptırdığı ve Türkiye’nin 12 şehrinde gayrimenkul yatırım geçmişi bulunan, 48 ülkeden toplam 410 uluslararası yatırımcıyla 8 dilde gerçekleştirilen “Rekabet ve İlham: Türkiye’de Yabancı Gayrimenkul Yatırımlarının Geleceğini İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek” adlı araştırmanın ikinci bölümünü yayınladı.

Buna göre, araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 70,2’si ise Türkiye’de yeni bir gayrimenkul yatırımına niyetli olduğunu belirtiyor.

Türkiye’den gayrimenkul satın alırken Iraklılar “fiyatı”, Araplar “görünümü”, İngilizler “konumu” ilk sıraya koyarken, yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesinin nedenleri arasında iklim yüzde 53,2 ile öne çıkıyor. Türkiye deyince Almanya “misafirperverlik”, Cezayir “Erdoğan” diyor.

En memnun ülke Cezayir

Türkiye’de gayrimenkul satın alanların memnuniyet oranı yüzde 83,2 seviyesinde. “Türkiye’den satın aldığınız gayrimenkulden memnun kaldınız mı?” sorusuna yanıt veren ülkeler incelendiğinde, Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarından en memnun olan ülkeler sıralamasında ilk sırayı yüzde 95,8 ile Cezayir alırken onu yüzde 92,6 ile Rusya, yüzde 92 ile Almanya, yüzde 91,7 ile İngiltere, yüzde 89,7 ile Ürdün, yüzde 86,5 ile Irak, yüzde 76,9 ile İran, yüzde 66,7 ile Suudi Arabistan takip ediyor.

Araştırma kapsamında “Önümüzdeki dönemde Türkiye’den yine gayrimenkul satın almayı planlıyor musunuz?” sorusunu ise araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 70,2’si olumlu yanıtlarken, kararsız olanların oranı yüzde 18,5, yeni bir yatırım düşünmediğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 11,3 oldu.

Fiyat en önemli belirleyici

Gelecek senaryolarına bakıldığında ise “Önümüzdeki dönemde Türkiye’den yine gayrimenkul satın almayı planlarım.” diyen ülkeler arasında yüzde 72,4’le “evet” cevabını veren Ürdün ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 66,7 ile Cezayir, yüzde 51,4 ile Irak, yüzde 43,6 ile Suudi Arabistan ve yüzde 41,7 ile İngiltere takip ediyor.

Araştırmaya göre bu konuda kararsız olan ülkelerin başını yüzde 48 ile Almanya çekiyor. Onu yüzde 46,2 ile İran, yüzde 41,7 ile İngiltere, yüzde 37 ile Rusya izliyor.

Verilere göre, yatırımcıların yüzde 63,4’ü için gayrimenkul satın alırken en önemli etmen “fiyat” iken, onu ilk 5’te yüzde 58,3 ile “lokasyon”, yüzde 36,6 ile manzara, yüzde 28,8 ile karlılık ve yüzde 21,2 ile yapı özellikleri izliyor.

Ülkelerin gayrimenkul satın alırken hangi özelliklerin belirleyici olduğu sorusuna verdiği çoklu yanıtlara göre, İngiltere yüzde 83,3 ile, Ürdün yüzde 62,1 ile “konumu”, Suudi Arabistan yüzde 61,5 ile “görünümü”, Irak yüzde 75,7 ile, Almanya yüzde 68, Cezayir yüzde 54,2, İran yüzde 61,5 ile “fiyatı”, Rusya ise yüzde 51,9 ile “hem konum hem fiyatı” en önemli karar kriteri olarak temel alıyor.

“Türkiye en cazip gayrimenkul pazarlarının başında geliyor”

Verileri değerlendiren GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Yüzde 83,2’lik memnuniyet seviyesi oldukça iyi bir oran. Türkiye’nin tutundurma stratejileri konusunda sorun yaşamadığını ve bu eğilimin yatırım kararlarının yüzde 70,2 oran ile sürmesi yönünde pozitif yönlü hareketi desteklediğini gösteriyor. Türkiye yapı arz ve kalitesi, kozmopolit kültürü, gayrimenkul satın alan yatırımcıya kendini evinde gibi hissettirmesi, yabancı dostu ekosistemi, sağlık altyapısı konusunda önemli kaynaklarıyla küresel yatırımcının radarındaki en cazip gayrimenkul pazarlarının başında geliyor. Mülakat setlerinden elde ettiğimiz bilgilere göre, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, yabancı yatırımcılar aynı zamanda itibar ve statü göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Parite etkisiyle değerli Türk gayrimenkullerine olan iştah ve ilginin arttığının yadsınamayacağını kaydeden Akbal, şunları kaydetti:

“Bazı ülkelerden yatırımcılar fiyatı ilk sıraya yazsa da, her ülke için bundan bahsedemeyiz. İngiliz ya da Ürdünlü yatırımcılar için konumun, Suudi Arabistanlı yatırımcılar için görünümün önemi, anlamlı ipuçları içeriyor. İstanbul’da bugün ortalama bir gayrimenkulün metrekare fiyatı 450 avro iken Avrupa’da bu rakam 2-4 bin avro civarında. Türkiye’deki gayrimenkuller henüz hak ettiği değere ulaşmadı. Fiyat odaklı rekabetçiliği aşmanın yolu ise, pazar yelpazesini genişletmekten, doğru pazarlama karmasının kurgulanmasından ve katma değerli odaklı fiyatlandırma ile itibarı iyi yönetmekten geçiyor.”