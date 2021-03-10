Türk gayrimenkul sektörü, pandemiye rağmen 2020’de yabancılara yaklaşık 41 bin adetlik gayrimenkul satışı gerçekleştirdi. Dünyanın 50 ülkesine satış yapan Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, bu yıl 50 bin adetlik satış beklediklerini söylüyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

lgokmen@ekonomist.com.tr

Gayrimenkul sektöründe dünyaya açılan Türkiye, her geçen yıl yabancıya satış rakamlarını artırıyor. 2020’de satışlar bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 45 bin 483’ten 40 bin 812’ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı.

2007’den beri faaliyet gösteren Inhouse Global, bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde gayrimenkul satışına aracılık etti. Avrupa’dan Ortadoğu’ya dünyanın 50 ülkesine gayrimenkul pazarlayan Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven ile sektörü ve trendleri konuştuk.

Bu yıl yabancıya satışta nasıl bir yıl olacak?

Pandemiye rağmen Türkiye 2020’de yabancıya gayrimenkul satışında rekor kırdı. Bu yıl için genel beklenti yüzde 25’lik artışla 50 bin konut sayısını geçmek. Yabancıların ofis gibi ticari gayrimenkullere yönelip hem ekonomik anlamda hem de istihdam olarak ülkemize 10 milyar dolarlık döviz getirmesini bekliyoruz.

Hangi ülkelerin Türkiye ilgisi sürüyor?

Inhouse Global’in ülkeler arasında vize başvurularından yabancıların gayrimenkul satın almayı tercih ettikleri ülkeleri inceledik. Rapora göre, Türkiye yabancıların gayrimenkul alımında tercih ettiği ülkelerin başında gelirken, ülkemizi en çok İranlılar, Afganlar, Ruslar tercih etti.

Trendlerde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?

Coğrafi şartlar, pandemi yabancı yatırımcıyı yazlık bölgelere ve yazlık tipi konutlara yönlendirdi. Villa ve müstakil evler de tercih ediliyor. Yabancı yatırımcıların ticari gayrimenkul tercihlerinde ise daha geniş metrekareli ofisler dikkat çekiyor. İstanbul son dönemde yabancı konut satışında diğer ülkelerle dahi rekabet etti.

Salgın sürecinde inşa edilen pandemi hastaneleri bölgeleri değerlendirdi. Yabancılar, şehir ve pandemi hastaneleri bölgelerini daha çok tercih ediyor. Yatırım modelleri daha çok kalıcı ikamet etmek üzerine değişti.

Yatırımdan ziyade yaşamak için Türkiye’yi tercih ettiler. Pandemi sürecinin de iyi yönetilmesi, Avrupa’ya dahi yönelimi azalttı. 3-4 ay uçuşların kapalı olmasına rağmen, yabancılar online olarak gayrimenkul satın aldı.

Bu yıl için hedef ve öngörüleriniz neler?

Yılın ilk yarısında pandeminin etkisinin azalacağını düşünerek Inhouse Global olarak mart sonrası dokuz aylık süreçte satışların ciddi şekilde artacağını öngörüyoruz. Yıl sonuna kadar 50 milyon doların üzerine çıkma hedefimiz var.

Her dönemin alıcısı farklı, pandemi ile müşteri ve ülke çeşitliliği arttı bu sebeple kasım-aralık ayında bile ciddi bir satış olacaktır. Ortalama 120 bin dolarlık gayrimenkul satış fiyatlarının 200 bin dolar seviyesine çıkmasını, Avrupa’nın da Türkiye’ye daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz.

“KALICI İKAMET ADRESİYİZ”

“Türkiye, coğrafi konumu ve sunulan imkanların fazlalığıyla yabancı yatırımcıların kalıcı ikamet için tercih ettiği bir ülke oluyor. Bu yaz yabancı yatırımcıların gözde merkezleri de Ege ve Akdeniz olacak.”