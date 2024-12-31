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  • Akaryakıtta ÖTV artış oranı sınırlandırıldı: Şimşek'ten açıklama

Akaryakıtta ÖTV artış oranı sınırlandırıldı: Şimşek'ten açıklama

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırılırken, devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçmiş oldu.

31 Aralık 2024 | 09:18
Akaryakıtta ÖTV artış oranı sınırlandırıldı: Şimşek'ten açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor. Kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak. AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, alınan kararla, 5 aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapılarak para politikasına destek sağlandı. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

"Para ve maliye politikası eşgüdüm içinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

"5 aylık gerçekleşmeden daha düşük oranda artış yaptık"

Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz."

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