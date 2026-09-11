Kapadokya'da turistlerin rotası değişti: Bu kez tarlaya girdiler

Karakaş, "Kapadokya'da yine çok güzel bir manzara var. Üzerine bu meyvelerin de burada yetişmesi gerçekten turistlerin çok hoşuna gitti. Hepsi burada bunlardan hem tatlıları tattı hem de satın aldı.

Ayrıca çayından da faydalandılar. Turistler her zaman belli yerlere gidiyor. Şu anda Kapadokya'da böyle bir yapılanma yok. Böyle etkinliklerin olması, turistlerin bu bitkileri daha yakından görmesi açısından farklı bir deneyim. Sadece marketten almak gibi değil, içerisinde gezerek bitkiye dokunmak ve meyvenin toprakta nasıl yetiştiğini görmek daha farklı" dedi.