Kapadokya'da turistlerin rotası değişti: Bu kez tarlaya girdiler

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, bu kez turistlerin katıldığı aronya hasadına ev sahipliği yaptı.
Avanos ilçesinde düzenlenen etkinlikte tarlaya giren turistler, aronya meyvelerini dallarından tek tek topladı. Bölgenin doğal ortamında gerçekleştirilen hasat etkinliği, turistlerden ilgi gördü.
1 Tarımsal üretim faaliyetine katıldılar
Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal üretim faaliyetlerine de katılma fırsatı buldu.
Avanos'ta düzenlenen aronya hasadında tarlaya giren turistler, meyveleri elleriyle toplarken hem hasat yaptı hem de aronya bitkisini yakından tanıdı.
2 "Bu tür etkinlikler önemli"
Profesyonel turist rehberi Selahattin Karakaş, Kapadokya'da turistlere farklı deneyimler yaşatacak bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.
3 "Turistlerin çok hoşuna gitti"
Karakaş, "Kapadokya'da yine çok güzel bir manzara var. Üzerine bu meyvelerin de burada yetişmesi gerçekten turistlerin çok hoşuna gitti. Hepsi burada bunlardan hem tatlıları tattı hem de satın aldı.
Ayrıca çayından da faydalandılar. Turistler her zaman belli yerlere gidiyor. Şu anda Kapadokya'da böyle bir yapılanma yok. Böyle etkinliklerin olması, turistlerin bu bitkileri daha yakından görmesi açısından farklı bir deneyim. Sadece marketten almak gibi değil, içerisinde gezerek bitkiye dokunmak ve meyvenin toprakta nasıl yetiştiğini görmek daha farklı" dedi.
4 Ürünü turizme de kazandırmayı amaçlıyorlar
İşletmeci Hasan Pınar ise Avanos'ta aronya yetiştiriciliğine dört yıl önce başladıklarını belirterek, ürünü tarımsal üretimin yanı sıra turizme de kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Pınar, "Bu sene dördüncü sezonumuz. Bölgemizde aronya henüz fazla tanınmıyor. Bunun üzerine ciddi araştırmalar yaptık ve yetiştirmeye başladık. Amacımız bunu hem tarımsal faaliyetler açısından geliştirmek hem de yöresel ürünlerimizle birlikte turizme yavaş yavaş kazandırmak" diye konuştu.
5 "Doğayla bütünleşmiş bir sağlık olgusu turizmde yoktu"
Aronya hasadını turizmle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Pınar, "Doğayla bütünleşmiş bir sağlık olgusu turizmde yoktu. Biz bunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Kapadokya'da tarımsal faaliyetler var ancak turizme yönelik değil. Esas amacımız turizmi buna yönlendirmek ve bölge halkını da bu konuda teşvik etmek" ifadelerini kullandı.
6 "Hem istihdam oluşturacak, hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacak"
Aronya yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Pınar, "Bağcılarımızın, meyve yetiştiricilerimizin bu konuda öncülük yapmasını istiyoruz. Bunun bölgeye katkısı çok fazla olacaktır. Hem istihdam oluşturacak, hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır. Bunun alternatif bir turizm modeli olacağını düşünüyoruz. Avanos'un toprağını, doğasını ve yetiştirdiğimiz ürünleri uluslararası fuarlarda da tanıtarak devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.