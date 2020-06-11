Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında TANAP projesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Albayrak, Anadolu Ajansı’nın (AA) “TANAP’tan Türkiye’ye gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak” şeklindeki paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

“Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk.”