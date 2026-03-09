ARA
  • Bakan Şimşek'den petrol açıklaması: 'Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz'

Bakan Şimşek'den petrol açıklaması: 'Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İsrail-İran savaşı sonrası petrol fiyatlarında görülen hızlı yükselişe ilişkin açıklamada bulundu. Enerji piyasalarında güçlü dalgalanmalar yaşandığını belirten Şimşek, geçmiş tecrübelerin bu tür şokların kalıcı olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Bakan Şimşek'den petrol açıklaması: 'Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz'

Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, ABD-İsrail-İran Savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere ilişkin bir açıklama yaptı. 

Enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Bakan Şimşek, vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamaların mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ettiğine vurgu yaptı.

"Vatandaşların, yatırımcıların  bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor"

Ekonomi yönetimi olarak gelişmelerin yakından takip edildiğine de vurgu yapan Bakan Mehmet Şimşek, vatandaşların, yatırımcıların ve firmaların bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesinin önem arz ettiğini de kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

