Bu OSB'de enerji ihtiyacının yüzde 30'u güneşten karşılanacak

Kentte 704 hektar alanda faaliyet gösteren Niğde OSB, elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanması için 2017'de OSB tüzel kişiliğine ait 5 megavatlık GES'i devreye aldı.

GES'lerin öneminin artmasıyla 17 firmanın fabrikalarının çatılarına devlet desteğiyle kurduğu panellerle bu rakam yaklaşık 24 megavata çıktı. Niğde OSB'de 2024'te 11 firmanın da 24 megavatlık GES'lerinin devreye girmesiyle enerji ihtiyacının yüzde 30'u güneşten karşılanacak.

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, AA muhabirine, OSB'nin yenilenebilir enerji alt yapısını önceden hazırladıklarını söyledi.

OSB tüzel kişiliğine ait 5 megavatlık güneş enerji santralini 2017'de devreye aldıklarını belirten Altunbaş, "Çok iyi verim alıyoruz. Yıllık 10,5 milyon kilovatsaat elektrik alıyoruz. Ekonomik ömrü 25 yıl. Bu tesisin 25 yılda OSB'ye 22-25 milyon dolar getirisi olacak. Yüzde 100 kredi kullandık. Sanayicinin cebinden bir kuruş çıkmadı. Kendi borcunu ödedi. Yıllık da 200-250 bin dolar bütçemizde para kalıyor." ifadelerini kullandı.

Altunbaş, öz kaynaktan karşılayacakları yatırımları yaptıklarına işaret ederek, aynı zamanda girişimleriyle Milli Emlak'a İtulumaz Dağı mevkisinde 1 milyon 800 bin metrekarelik bölgeyi yenilebilir enerji alanı olarak tescil ettirdiklerini bildirdi.

OSB'nin üstündeki tepelerin rüzgar ve GES yatırımına uygun olduğuna dikkati çeken Altunbaş, şöyle konuştu:

"Ayrıca batı tarafımızda genişleme alanı talebimiz var. Bu gerçekleştiği takdirde Niğde OSB'mizin tamamına veya en azından yarısına yetecek kadar 50 veya 60 megavatlık ortak güneş yenilebilir enerji girişimi projemiz mevcut. Eğer bunu başarabilirsek sanayicileri gücü oranında ortak edip, güneşten yenilenebilir enerjimizi üretmeye çalışacağız. Şu anda OSB'de tüzel kişiliğimizin 5, sanayicilerimizle beraber 23-24 megavat kurulu güç, aktif çalışıyor. Yaklaşık 24 megavatlık da müracaat ve müsaade var. Bunlar inşallah 2024'ün 6'ncı ayına kadar devreye girecek."

"5 megavatlık rüzgar enerjisi kurulumu girişimimiz var"

Altunbaş, 2024'te GES'lerin devreye girmesiyle OSB'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun güneşten karşılanacağını dile getirdi.

Gelecek yıl yatırım yapan firmaların performanslarının elektrik gücünü belirleyeceğini vurgulayan Altunbaş, şunları kaydetti:

"Büyük tesislerin devreye girmesiyle 2024'ün 6'ncı ayından sonra yaklaşık 170 megavat elektrik ihtiyacımız olacak. Bunun da yüzde 25-30'unu sadece güneşten, yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Ancak genişleme alanımız bakanlıktan onay görür, bu tesisimizi yapabilirsek enerji ihtiyacımızın yüzde 50'sine, 55'ine hatta 60'ına ulaşmamız mümkün. Eğer bir de sanayicilerimizle rüzgar bölgesinden ihale alabilirsek ki bu bölgede OSB tüzel kişiliğince de 5 megavatlık rüzgar enerjisi kurulumu girişimimiz var, yenilenebilir enerji payını yüzde 60-70'lere doğru çıkartmayı düşünüyoruz."