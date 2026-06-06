Çöpten enerji üretiliyor: Van'da 20 bin hanenin elektriği atıklardan karşılanıyor

Bakteriler yardımıyla oluşan metan gazının elektrik motorlarına taşındığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Metan gazı elektrik motorlarımızda döngü halinde elektrik enerjisine çevriliyor. Bu elektrik üretimi ile yaklaşık 20 bin hanemizin enerji ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Tesiste günlük 900 tona yakın çöp bertaraf ediliyor. Ayrıca inorganik atıklarımız poşet, cam, plastikler de insan gücüyle ayrıştırılarak transfer istasyonlarına ham madde olarak gönderiliyor.