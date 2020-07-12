Göksu Solar, 2013’ten bu yana kendisine ait ve sattığı tesislerle birlikte güneş enerjisinde 29 MW kurulu güce ulaştı. Türkiye’de sektöre büyük ilgi olduğuna dikkat çeken Göksu Solar Kurucusu Mehmet Göksu, mühendislik ve yazılım ekipleriyle, müşterinin çatı alanını harita üzerinden seçerek ve elektrik faturası tutarını girerek çatısında ne kadar elektrik üretebileceğini hesaplayan bir yazılım geliştirdiklerini söylüyor.

Levent Gökmen Demirciler

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Girişimci Mehmet Göksu tarafından 2013 yılında kurulan Göksu Solar şirketi, güneş enerjisi yatırımları yapıyor. Şirket müşterilerine yat, bağ evi, çiftlik gibi elektriğin olmadığı yerlerde ve konut, ticari bina, fabrika gibi şebeke enerjisinin bulunduğu alanlarda daha ekonomik yollarla, dünyanın en temiz enerji kaynağı güneşten elektrik enerjisi sağlama amacıyla kuruldu.

Bugün 23 kişiye istihdam sağlayan şirket, teknolojik altyapısı ve geliştirdiği yazılımlarla güneş enerjisi yatırımlarında yeniliklere imza atıyor. Göksu Solar Kurucusu Mehmet Göksu ile şirketi ve yatırımlarını konuştuk.

Şirketinizi kurarken hedefiniz neydi, şu anda hangi noktadasınız?

Biz Göksu Soları kurarken ilk hedefimiz müşterilerimize yat, bağ evi, çiftlik gibi elektriğin olmadığı yerlerde ve konut, ticari bina, fabrika gibi şebeke enerjisinin bulunduğu alanlarda daha ekonomik yollarla, dünyanın en temiz enerji kaynağı güneşten elektrik enerjisi sağlamaktı. Mevcut elektrik faturalarınızdan daha ucuz bir seçenek sunmak misyonuyla yola çıktık.

Bu güzel misyona hizmet ederken doğa, insan sağlığı ve kültürel miras gibi değerlerimizden asla ödün vermedik. Enerji üretim tesisleri kurarken her zaman doğaya ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermeyen bir teknoloji anlayışıyla hareket ettik. Göksu Şirketler Grubu’nun turizm, yapı market perakendeciliği, inşaat, enerji üretim santralleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarıyla bu değerleri korumaya özen gösteriyoruz.

Bugüne kadar Göksu Solar’a ne kadarlık yatırım yaptınız?

Göksu Solar’ı ilk kurduğumuzda kendimize ait enerji üretim santralleri yatırımları gerçekleştiriyorduk. Sonrasında ekipmana ve ekipman üretimine yönelik yatırımlarımız oldu. Bugün güneş enerjisi santrallerinin en temel ekipmanı olan güneş panelini Göksu Solar kendisi üretiyor.

Aslında Göksu Solar çok büyük sermayelerle kurulmadı. Bizim en büyük değerimiz insan yaşamı ve insan sermayesiydi. Temiz enerjiye, faydalarına ve karlılığına inandık. Şu anda güneş enerjisi sistemleri, dünyanın en güvenilir ve en kısa süreli amortismana sahip yatırım aracı.

Halihazırda güneş enerjisinde kurulu gücünüz nedir?

Şu anda kendimize ait ve sattığımız tesislerle birlikte 29 MW kurulu güce ulaştık. Türkiye’de sektöre büyük ilgi var. Türkiye’nin güneşte kurulu gücü 6 GW’ı geçti.

Arazi tipi yatırımlar yasa koyucunun planlamasını daha büyük toplu tesisler kurulması yönünde yapması sebebiyle yerini ticari tesislerin çatılarına ve konut çatılarına bıraktı.

Devam eden projelerinizle birlikte bu sayı ne olacak?

Sektör Covid-19 süreci önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte hız kazandı. Şu anda devam ettiğimiz 3 MW projemiz var. Sektördeki talep artışı net şekilde kendini gösteriyor. Bu hızla gidersek yıl sonuna kadar 50 MW’ı geçebileceğimizi öngörüyoruz.

Şirket olarak güçlü olduğunuz yönleriniz neler?

Bizim en büyük değerimiz insan yaşamı ve insan sermayesi olduğu için en güçlü yönümüz ilk olarak müşterilerimizin bize duyduğu güven ve yaşadıkları deneyim sonucunda oluşan ticari itibar ve kalite algımız. İkinci olarak çalışanlarımız.

Çalışanlarımızı yolun başından beri hep sermaye olarak gördük. Bu sermayemizde her geçen gün aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızda güçlenmekte. Ayrıca 40 yılını tamamlayan Göksu Şirketler Grubu’nun bir parçası olmanın verdiği bir değer söz konusu.

2019 yılını nasıl geçirdiniz? Bu yıl nasıl gidiyor, yılı nasıl kapatırsınız?

2019 yılı beklediğimiz gibi olmadı. Ticari ve fabrika çatısı müşterilerimiz sektörü yeni tanıdıkları için 2019 başı müşteri algısı oluşturma ve tanıtımla geçti. 2019 yılının son çeyreğinde az da olsa sektörümüzde yeni projeler için sözleşmeler imzaladık.

Bu yılın ilk iki çeyreğinde Covid-19 salgınının sebep olduğu kriz nedeniyle piyasadaki belirsizlik bizi etkiledi. Müşterilerimiz yatırım kararlarını erteledi. Fakat Covid-19 salgını önlemlerinin gevşetilmesiyle sektör tatmin edici düzeyde ivme kazandı. Yılı sonuçlardan mutlu olarak kapatacağımızı düşünüyorum.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

Güneş enerjisi santrali anlamında Enerji Bakanlığı’nın mini YEKA projeleri yarışması açacağını duyduk. İki ilde tüm uygunluk görüşleri alınmış, yarışmaya hazırlandığımız projelerimiz mevcut. Ayrıca enerji depolama ve elektrikli araç şarj istasyonları alanlarında yatırım planlıyoruz.

Göksu Solar’ı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Markamızı büyütelim diye bir çabamız hiçbir zaman olmadı. En büyük amacımız işimizi daha kaliteli nasıl yapabiliriz? Süreçlerimizi nasıl daha mükemmel hale getirebiliriz? Bu sebeple büyümek bizim için ürünlerimize ve hizmetlerimize yenilerini eklemek.

Dijitalleşme çağında bizde müşterimize bir dijital bir yenilik sunduk. Kendi mühendislik ve yazılım ekibimizle, müşterimizin çatı alanını harita üzerinden seçerek ve elektrik faturası tutarını girerek çatısında ne kadar elektrik üretebileceğini, 35 yıllık kazancının ne olacağının fizibilitesini yapan bir yazılım geliştirdik.

Sizi rakiplerinizden farklı kılan özellikleriniz neler?

Rakiplerimize göre en büyük farkımız bu işi sanat aşkıyla yapmamız. Ayrıca tesislerimizde kullandığımız ekipmanlarımızın çeşitli üstün özellikleri var. İşimiz mühendislik tasarımı gerektirdiği için kusursuz olmalı. Aksi takdirde kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Marka başarınızla aldığınız ödüller neler?

Marka başarımızla sırasıyla 2016 yılında Likya Yıldızları Yılın Genç İş Adamı, 2018 yılında Ekonomist Dergisi’nin yaptığı CEO araştırmasında 2018’in En Başarılı 40 Yaş Altı 40 CEO’su ödülü, 2020 yılında Muğla’nın Yıldızları Yılın Genç Girişimci İş Adamı Ödülü’nü aldım. Bu tip ödüller insanı başarıya özendiriyor. Ayrıca daha iyisini yapabilmek için aslında bir yol çizmenizi sağlıyor.