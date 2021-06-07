Garanti BBVA Leasing, yenilenebilir enerji yatırımlarına güneş, jeotermal, rüzgâr, biyokütle ayrımı yapmaksızın destek sunuyor. Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, “Enerji finansmanı deyince akla ilk gelen leasing şirketi olacağız” diyor.

Enerji Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Leasing sektörünün 30 yıllık kıdemli oyuncusu Garanti BBVA Leasing, yatırımın ve büyümenin finansmanında önemli bir rol alıyor. Şirket, müşteri portföyüne yatırım taleplerinin tüm süreçlerinde finansal ve operasyonel açıdan destek verme ilkesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, her türlü makine yatırımında müşterilerinin yatırım finansmanı ihtiyaçlarına uygun finansman modelleri sunduklarını ve bu süreçlerde onlara danışmanlık hizmeti verdiklerini söylüyor.

2020’de 370 milyon dolar civarında yeni işlem hacmi gerçekleştiren Garanti BBVA Leasing için enerji sektörü ve özellikle de yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı ayrı bir önem taşıyor. Selahattin Güldü, son dönemde önemi giderek artan, sürdürülebilirlik açısından da çok önem verdikleri yenilenebilir enerji yatırımlarında yüzde 17 seviyesinde bir pazar payına ulaştıklarını kaydediyor.

“Enerji alanında 2020’de 50 MW’lık enerji finansmanı sağlarken bu yıl şimdiden 25 MW’ı geçtik” diyen Güldü, bugüne kadar ise enerji santralleri yatırımlarına 180 MW kurulumla 160 milyon dolar civarında finansman sağladıkları bilgisini veriyor.

Garanti BBVA Leasing, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını uzun yıllardır yapıyor. Şirket, bu alanda Green for Growth Fund’dan [GGF) 15 milyon Euro ve TurSEFF kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan ise [EBRD) 50 milyon Euro fon sağladı.

Selahattin Güldü, “Önümüzdeki dönemde de enerji yatırımlarındaki istekliliğimizi, müşterilerimize özel finansman çözümleri üreterek sürdürmeye ve pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz” diyor.

Selahattin Güldü ile Garanti BBVA Leasing’in yeni dönem hedeflerini ve enerjinin finansmanına yönelik planlarını konuştuk.

Garanti BBVA Leasing’ten kısaca bahsedebilir misiniz?

Sektörümüzde 30 yılı aşkın süredir kurumsal, ticari, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere geniş bir müşteri portföyüne yatırım taleplerinin tüm süreçlerinde finansal ve operasyonel açıdan destek veren öncü şirketlerden biriyiz.

Büyümenin, yatırımlarla mümkün olacağına duyduğumuz inançla ‘Makine ise leasing. Leasing ise Garanti BBVA Leasing’ anlayışıyla her türlü makine yatırımı finansmanını birinci önceliğimize alıyoruz. Bu yatırımların nakit akışına uygun olan ödeme planı seçenekleriyle de müşterilerimizin yanında yer alıyoruz.

2020 sizin için nasıl bir yıl oldu? Pandemi size ve sektöre nasıl yansıdı?

Pandemi sürecinin başında yeni yatırımlarda bir miktar daralma söz konusuydu. O dönemde mevcut müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak tüm müşterilerimizle temas içinde olduk. Bu süreci daha rahat atlatmaları için ödeme planlarında düzenlemeler yaptık.

Geçen yılın ikinci yarısından sonra sağlanan teşvikler ve faizlerdeki hızlı düşüşle birlikte yeni yatırımlarda talep artışı başladı. 2019’da leasing sektöründe 2,5 milyar dolarlık işlem hacmiyle son 10 yılın en düşük işlem hacmi gerçekleşti. 2020’de ise sektör 3,3 milyar dolar işlem hacmiyle yüzde 30 civarında büyüdü. Pandeminin bir diğer etkisi de ortaya çıkan yeni alışkanlıklar ve ihtiyaçlara göre farklı sektörlere yeni yatırım alanları oluşturması oldu. Tekstil, plastik, ambalaj, lojistik, sağlık, gıda, enerji gibi sektörlerde yeni teknoloji ve ihtiyaçlara göre yatırımlarda artış gözlemledik.

2020’de ne kadar büyüdünüz, işlem hacminiz ne oldu? Özellikle hangi alanlara odaklandınız?

2020 yılını büyüyerek bütçelediğimiz gibi bitirdik. 2019 yılına göre yüzde 70 civarında artışla 370 milyon dolar civarında yeni işlem hacmi gerçekleştirdik. Hacimdeki bu artış işlem adetlerimize de pozitif yönde yansıdı ve burada da yaklaşık yüzde 60 büyüdük.

Makine ekipman gruplarında yüzde 10-13 bandında pazar payına sahibiz. Ayrıca son dönemde önemi giderek artan, sürdürülebilirlik açısından da çok önem verdiğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarında ise yüzde 17 seviyesinde bir pazar payımız var.

2021 yılında özellikle leasing’in hangi alanlarında aktif olmayı planlıyorsunuz? İşlem hacminizde hangi sektörler ağırlık kazanacak?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021’de de inşaat, tekstil, metal ve diğer üretim makinelerinin sektörü büyütmesini bekliyoruz. Bu makine gruplarına ek olarak enerji yatırımlarının leasing’ten aldığı payın artmasını bekliyor ve bizim de buradaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Kurum olarak enerji alanında geçen yıl 50 MW‘lık enerji finansmanı sağlarken bu yıl şimdiden 25 MW‘ı geçtik.

Önümüzdeki dönemde yer alacağımız projeleri de göz önüne aldığımızda enerji alanında 2020 yılına göre büyüme gerçekleştireceğiz. Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmaya odaklanarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamayı önemsiyoruz. Yaygın ve yüksek hizmet kalitemizle müşterilerimize çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Enerji alanında önemli iş birlikleriniz var. Bunlar hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Güneş enerjisinde yeni dönem artık öz tüketime dayalı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri’nde (GES). Bu alanda oldukça istekliyiz ve altyapımızı da buna göre oluşturduk. Ülkemizin önemli güneş enerjisi paneli üreticisi ve mühendislik hizmeti veren şirketleriyle iş birliği anlaşmalarımız var.

Bu anlaşmalarla müşterilerimize finansmanın yanı sıra danışmanlık hizmetini de veriyoruz. Yaygın hizmet ağımızla tüm müşteriler için enerji finansmanı deyince akla ilk gelen leasing şirketi olmak istiyoruz. Bunun için de mevcut çalışmalarımızla sürdürülebilir enerji finansmanı alanında önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyoruz.

Neden enerji sektörüne odaklandınız?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, geleneksel enerji kaynaklarına göre her geçen gün artıyor. Biz de tüm makine yatırımlarındaki uzmanlığımızı, sektörümüzde payı giderek artan enerji yatırımlarına da taşıyoruz. Karbon salınımını azaltacak ve fosil yakıtlar dışında enerji üretimi sağlayacak yenilenebilir enerji yatırımlarına güneş, jeotermal, rüzgâr, biyokütle ayrımı yapmaksızın destek sunuyoruz.

Enerji sektöründe yaşanan finansman sorunlarına nasıl çözümler sunuyorsunuz? Bugüne dek enerji alanındaki projelere ne kadarlık finansman sağladınız?

Garanti BBVA Leasing olarak enerji santralleri yatırımlarına bugüne kadar 180 MW kurulumla 160 milyon dolar civarında finansman sağladık. Enerji finansmanında müşterilerimizin projelerini hayata geçirmesinde karar sürelerinin uzunluğu söz konusu.

Doğru fizibilite ve finansman yöntemi müşterilerle paylaşıldığında projeler kısa sürede gerçekleşiyor. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırım finansmanında leasing’in tercih edilmesiyle birlikte sürecin başından, kurulum ve son aşamasına kadarki tüm yolculukta finansal ve operasyonel olarak müşterilerimize destek sunuyoruz.

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki pazar payınız nedir?

Bugüne dek enerji sektörüyle ilgili olarak 180 MW civarında kurulum sağladık. Çoğu son bir-iki yılda gerçekleşen finansmanlarla yenilenebilir enerji yatırımlarındaki pazar payımızı yaklaşık yüzde 17’ye ulaştırdık. 2020 yılında leasing sektörü içerisinde enerji yatırımlarının payı yüzde 6,5, bizim portföyümüzdeki payı ise yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de enerji yatırımlarındaki istekliliğimizi, müşterilerimize özel finansman çözümleri üreterek sürdürmeye ve pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz.

Enerji sektöründe potansiyeli enerjinin özellikle hangi alanlarında görüyorsunuz?

Son dönemde özellikle kamu otoritelerinin de desteğiyle güneş enerjisi projelerinin ön planda olduğunu görüyoruz. Tarla Tipi GES’lerin ardından Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi yatırımları her geçen gün artıyor.

İşletmelere elektrik faturası ödeme yerine nakit akışlarına uygun ödeme planlarıyla kendi elektriğini kendileri üretecek tesisleri kurabilecek fırsatlar sunarak tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir ve avantajlı finansman çözümleri yaratıyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji finansmanı dışında enerji verimliliği sağlayan makinalar için özel kaynaklarımızı da müşterilerimize sunuyoruz.

“ÇATI TİPİ GES’TE 5 GW KAPASİTEYE KADAR ÇIKILABİLİR”

“Ülke olarak enerji yatırımlarında gidecek daha çok yolumuz olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de 300’den fazla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. Buralardaki kapalı alan kapasiteleri göz önüne alındığında çatı tipi kurulacak güneş enerji santral gücü önümüzdeki yıllarda 5 GW kapasiteye kadar çıkabilir.”

“ENERJİ ALANINDAKİ KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Finansman tarafında yabancı bankaların yeşil ve yenilebilir enerji ile enerji verimliliği konularında önemli yaklaşımları olduğu görülüyor. Hatta kaynakları veren yurtdışındaki kurumların bu kaynakları yeşil finansman alanında kullanılması talepleri de olabiliyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, Garanti BBVA Leasing olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını uzun yıllardır yaptıklarını söylüyor.

Güldü; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında deneyimli olan Green for Growth Fund’dan (GGF) 15 milyon Euro ve TurSEFF kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan ise (EBRD) 50 milyon Euro fon sağladıkları bilgisini de veriyor.

Bu fonları müşterilerinin enerji verimliliği sağlayabilecek tüm ekipman ve yenilenebilir enerji sistemi yatırımlarında avantajlı finansman çözümleriyle kullandırdıklarının altını çizen Selahattin Güldü, “Enerji alanındaki kaynak çeşitliliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor” diyor.