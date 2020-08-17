Enerji şirketleri halka arza hazırlanıyor. Naturel Yenilenebilir Enerji’nin halka arzının ardından Zorlu, Limak ve Naturel Gaz da halka arza hazırlandığını duyurdu. Son olarak Akfen Yenilenebilir Enerji de halka arza sıcak baktığını açıkladı.

Son yıllardaki kur hareketliliği, CDS’lerdeki ani yükselmeler, bankaların sorunlu kredilerindeki artışlar ile birlikte Covid-19’un dünya ekonomisine olan negatif etkileri; bankaların finansman maliyetlerinin yükselmesi sonucunu doğurdu.

Bu da yatırımcıların uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynağa erişmelerini zorlaştırdı. Bankalardan yüklü miktarda kredi kullanan ve yeni kaynakların pahalı olmasından yakınan enerji sektöründeki yatırımcılar da alternatif finansman yollarını araştırmaya ve uygulamaya başladı.

Bunların en başında ise halka açılmak geliyor. Naturel Yenilenebilir Enerji’nin halka arzının ardından Zorlu, Limak ve Naturelgaz da halka arza hazırlandığını duyurdu.

Son olarak Akfen Yenilenebilir Enerji de halka arza sıcak baktığını açıkladı. Bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde BİST’te yeni enerji şirketlerini görmeye devam edeceğimizi gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.