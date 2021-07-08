Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER) 12. Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Onur Ünlü seçildi.

Enerji verimliliği sektörünün sağlıklı olarak gelişmesi için faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER), 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda EYODER Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Onur Ünlü, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Başkan yardımcıları ise Dr. Kubilay Kavak, Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Özgür Kaan Alioğlu oldu.

Onur Ünlü: “Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için hep birlikte hareket edeceğiz”

EYODER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından bir konuşma yapan Onur Ünlü, yeni yönetimin “sürdürülebilir büyüme için hep birlikte” mottosuyla hareket edeceğini söyledi. İşletmelerin ve binaların karbon nötr olma hedefine katkı sunmak üzere eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini ifade eden Ünlü, “EYODER olarak enerji verimliliği sektöründe beraber hareket etme ve iş yapma kabiliyetinin geliştirilmesi ile güç birliğinin tesisini sağlamayı hedefliyoruz. Karbon nötr ekonomiye geçişte artacak olan enerji verimliliği yatırımlarına odaklanan şirketlerin, ortak hedefler doğrultusunda ve sektörün çıkarlarını ön plana alarak hareket etmesinin sağlayacağı faydalar ve getireceği başarı, bugün gelişmiş ülke pazarları incelendiğinde net olarak görülüyor. Ülkemizde de beraber çalışma kültürü ile sağlıklı büyüyecek enerji verimliliği pazarı bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin cirolarının misli ile artmasına, bu şirketlerin personel altyapılarının ve finansmana erişim imkanlarının iyileşmesine ve sadece Türkiye pazarında değil uluslararası pazarda da faaliyet gösterme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Biz de bu süreçte EYODER olarak enerji verimliliği sektöründe üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirmeye hazırız” dedi.

Yönetim Kurulu’nda kadın üye sayısı arttı

Yeni dönem yönetim kurulunda toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inanç ile kadın temsilinin en az üçte bir olması ilkesini benimsediklerini belirten Onur Ünlü, şöyle devam etti:

“Yaratıcılık, özenli çalışma ve çok boyutlu düşünmeye imkân sağlayan kadın katılımının sürdürülebilir kılınması ve enerji verimliliği sektöründe çalışan kadın üye sayısının artırılması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu bağlamda EYODER olarak, birçok farklı alanda çok faydalı hizmetler üreten kadın meslektaşlarımızı daha sürdürülebilir, daha temiz ve daha enerji-verimli bir Türkiye ve dünya hedefine katkı sunmak üzere iş birliğine çağırıyoruz.”

Ünlü ayrıca, EYODER’in yeni döneminde daha aktif bir yönetim anlayışı ile “enerji verimliliği”, “sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği”, “dijitalleşme”, “finansman ve sigorta” ve “hukuk” alanında olmak üzere beş çalışma komitesi kuracaklarını sözlerine ekledi.

EYODER Yönetim Kurulu

Onur Ünlü Başkan

Dr. Kubilay Kavak Başkan Yardımcısı (Kurumsal İlişkiler)

Prof. Dr. Sermin Onaygil Başkan Yardımcısı (Teknik)

Özgür Kaan Alioğlu Başkan Yardımcısı (İletişim)

Arzu Gürkan Sayman

Onur Günduru Yazman

Ekrem Erkut Üye

Hakan Olcay Üye

Ayşegül Eroğlu Üye

Yasemin Somuncu Üye

M. Serkan Emin Üye