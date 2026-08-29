Güneş enerjisiyle birleştiğinde sıfır maliyet: Sadece su ve elektrikle ısıtan yerli kombi

İstanbul'da doğalgaz ve fosil yakıt kullanmadan, yalnızca su ve elektrikle çalıştığı belirtilen plazma-hidrojen teknolojili kombi geliştiren Fikret Özçelik, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkardıkları teknolojiyi "Doğalgazın olmadığı yerlerde de kullanılabilecek bir ürün. Çünkü herhangi bir boru hattına ihtiyacımız yok. Elektrik ve suyun olduğu yerde sistemimizi çalıştırabiliyoruz" şeklinde anlattı.



İstanbul'da Fikret Özçelik isimli vatandaş, doğalgaz olmadan ve fosil yakıtlar kullanmadan çalışan kombi geliştirdi. Kombinin çalışma prensibinde sudan üretilen hidrojen ve oksijeni moleküllerinin bulunduğunu ifade eden Özçelik; herhangi bir yakıt kullanılmaması ve kombinin bacasının olmaması sayesinde elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanılabildiğini aktardı. Öte yandan Özçelik, doğalgaz altyapısının bulunmadığı köylerde ısınmanın önemli bir maliyet oluşturduğunu belirterek, geliştirdikleri sistemin bu bölgelerde kullanılmasını hedeflendiklerini söyledi.

"Hidrojeni depolamıyoruz, ihtiyaç halinde üretiyoruz"



Sistemin en önemli özelliklerinden birinin hidrojenin depolanmaması olduğunu ifade eden Fikret Özçelik, "Biz hidrojeni depolamıyoruz. İhtiyaç halinde üretiyor ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısını ayrıştırıyoruz ve aynı anda ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla depolanmış olarak sadece su var. Herhangi bir depolama olmadığı için hidrojenin depolama tehlikeleri de ortadan kalkmış oluyor" dedi.



Kombinin doğalgaz hattına ihtiyaç duymadığını belirten Özçelik, "Bu kombi doğalgaz olmadan, fosil kökenli yakıtları kullanmadan çalışıyor. Ana kaynağında sudan üretilen hidrojen ve oksijeni moleküler yapıda ayrıştırıyoruz. Bunu yakıt olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bacası yok. Elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir boru hattına ihtiyacı yok" diye konuştu.

Evleri ısıtmanın yanı sıra sıcak su da sağlıyor



Sistemin yalnızca ısınma amacıyla değil, sıcak su ihtiyacını karşılamak için de kullanılabildiğini ifade eden Özçelik, cihazın elektrik ve suyun bulunduğu alanlarda kullanılabileceğini söyledi. Özçelik, "Suyun ve elektriğin olduğu her yerde ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bunu herhangi bir boru hattına ihtiyaç duymadan, yerinde ürettiğimiz hidrojenle gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Sistemin çalışma sırasında hidrojen depolamaması nedeniyle ayrıca hidrojen tankı gibi bir depolama sistemine ihtiyaç duyulmadığını belirten Özçelik, bunun teknolojinin güvenlik açısından öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu dile getirdi.





"Baca ve doğalgaz hattı gerektirmiyor"



Kombinin geleneksel doğalgazlı sistemlerden farklı olarak baca bağlantısına ihtiyaç duymadığını belirten Özçelik, cihazın kurulumu açısından da farklı bir kullanım imkanı sunduğunu ifade etti. Özçelik, "Doğalgazın olmadığı yerlerde de kullanılabilecek bir ürün. Çünkü herhangi bir boru hattına ihtiyacımız yok. Elektrik ve suyun olduğu yerde sistemimizi çalıştırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisiyle birlikte kullanılabiliyor

Sistemin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte kullanılabileceğini belirten Özçelik, özellikle güneş enerjisiyle entegrasyonun önemli olduğunu söyledi. Özçelik, "Güneş enerjisiyle entegre edersek sıfır maliyetli bir ısıtma sistemine de kavuşmuş oluyorsunuz. Bu özellikle köylerde önemli. Çünkü köylerde en büyük sıkıntılardan biri yakıt giderleri" diye konuştu.

Köylerde ısınma sorununa çözüm



Doğalgaz altyapısının bulunmadığı köylerde ısınmanın önemli bir maliyet oluşturduğunu belirten Özçelik, geliştirdikleri sistemin bu bölgelerde kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Özçelik, "Köylerde yakıt giderlerini bu sistemle çözebildiğimiz zaman, köylerden şehirlere olan göçü de azaltmış olacağız. Çünkü herhangi bir boru ihtiyacı olmadan, yerinde ürettiğimiz hidrojenle ısıtma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz" dedi.

"Tamamen Türkiye'de geliştirdik"



Teknolojinin yerli üretim olduğunu vurgulayan Özçelik, "Bu tamamen Türkiye'nin milli üretim mücadelesiyle üretilmiş bir Türk ürünüdür. Tamamen yerli üretim teknolojisi. Yazılımı dahil Türkiye'de gerçekleştirdik. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda bu ürünü ortaya çıkardık" diye aktardı. Özçelik ayrıca geliştirdikleri sistemin Türkiye'de çeşitli kamu projelerinde kullanıldığını belirterek, seracılık, bilim merkezleri, belediyeler ve valilikler gibi farklı alanlarda uygulamalar yaptıklarını söyledi.