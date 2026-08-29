Chery Grubu 5 Markası ve 38 Modeli ile Chengdu’da Vizyonunu Sergiledi!

Grubun oluşturduğu Technology Ecosystem Island alanında Rhino Battery teknolojisi, Kunpeng güç aktarma sistemleri, yapay zekâ destekli kokpit çözümleri, akıllı şasi sistemleri, katı hal batarya çalışmaları, yeni nesil motor teknolojileri ve gelişmiş batarya malzemeleri ziyaretçilerle buluştu. Chery’nin yeni nesil Flying Fish dijital akıllı şasi sistemi; dört tekerlekte bağımsız brake-by-wire sistemi, steer-by-wire teknolojisi, tekerlek içi motorlar ve aktif süspansiyon gibi çözümleri aynı yapıda bir araya getiriyor. Sistem, aracın yana hareket etmesi ve kendi ekseni etrafında dönüş gerçekleştirmesi gibi geleceğin mobilite senaryolarına yönelik yetenekleri de ortaya koyuyor.

Rhino Battery ile güvenlik, ürün geliştirme sürecinin merkezinde!



Chery, yeni enerji araçlarındaki büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak güvenliği konumlandırıyor. Grubun Rhino Battery teknolojisi; hücre seviyesindeki koruma, yapısal koruma ve bulut tabanlı akıllı takip sisteminden oluşan üç katmanlı güvenlik yaklaşımıyla geliştiriliyor. Batarya hücreleri, paketleri ve araç seviyesinde gerçekleştirilen testlerde yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, darbe, basınç ve tuzlu ortam gibi ağır koşullar simüle edilirken, araç ve batarya sistemlerinin toplam doğrulama kilometresi 25 milyon kilometrenin üzerine çıktı. Chery ayrıca üretim süreçlerinde 8 binden fazla proses kontrol noktası, 300’ün üzerinde kalite kontrol aşaması ve 20 yıllık veri izlenebilirliği gibi uygulamalarla üretim kalitesini destekliyor.

Chery’nin Avrupa’daki büyümesi yüzde 212’ye ulaştı

Chery Grubu’nun globalleşme stratejisinde Avrupa pazarı da giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Grup, 2026 yılının ilk yarısında Avrupa’da 174 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek yüzde 212 büyüme kaydetti. Aynı dönemde yeni enerjili araç satışları yaklaşık 86 bin adede ulaşarak yüzde 385 arttı. Bugün 130’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren Chery Grubu’nun yurt dışındaki çalışan sayısı 20 bini aşarken, global operasyonlardaki çalışanların yaklaşık yüzde 85’ini yerel çalışanlar oluşturuyor. Grup böylece yalnızca otomobil ihraç eden bir üretici olmanın ötesine geçerek farklı pazarlarda üretim, istihdam, Ar-Ge ve yerel ekosistem geliştirme yatırımları gerçekleştiren global bir teknoloji ve mobilite şirketine dönüşümünü hızlandırıyor.



Chery–Jaguar Land Rover iş birliğinde yeni dönem: FREELANDER



Chengdu Otomobil Fuarı, Chery Grubu’nun global teknoloji ve iş birliği kabiliyetini ortaya koyan önemli bir başka gelişmeye de sahne oldu. Chery ve Jaguar Land Rover tarafından birlikte geliştirilen bağımsız premium yeni enerji markası FREELANDER, ilk büyük uluslararası otomobil fuarı görünümünü Chengdu’da gerçekleştirdi. Jaguar Land Rover’ın premium tasarım ve arazi aracı mirasını Chery’nin yeni enerji teknolojileri, akıllı sistemleri, tedarik zinciri ve üretim gücüyle buluşturan FREELANDER, önümüzdeki beş yıllık dönemde plug-in hibrit, tamamen elektrikli ve menzil uzatıcılı elektrikli güç aktarma sistemlerine sahip 6 yeni model sunmayı planlıyor. Markanın ilk seri üretim modeli FREELANDER 8, 800 voltluk menzil uzatıcılı elektrik mimarisi, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi, Huawei Qiankun ADS 5 gelişmiş sürüş destek teknolojisi ve altı kişilik premium kabiniyle grubun teknoloji kapasitesinin dikkat çekici örneklerinden birini oluşturuyor. FREELANDER’ın ilk uluslararası pazar lansmanının ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Chery, “global ürün” tanımını yeniden şekillendiriyor



Chery Grubu’nun Chengdu Otomobil Fuarı’nda ortaya koyduğu yeni ürün, teknoloji ve marka stratejisi; şirketin globalleşme yaklaşımında yeni bir döneme işaret ediyor. Chery, artık yalnızca Çin’de geliştirilen araçları farklı ülkelere ihraç eden bir üretici olmak yerine, dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcıları, regülasyonları, iklim koşullarını ve kullanım alışkanlıklarını ürün geliştirme sürecinin başlangıç noktasına yerleştiren global bir mobilite yaklaşımını benimsiyor. 38 araçlık geniş ürün portföyünden yeni enerji teknolojilerine, yapay zekâ destekli mobilite çözümlerinden global iş birliklerine kadar uzanan Chengdu çıkarmasıyla Chery Grubu, otomotiv sektöründeki global büyümesini teknoloji, güvenlik, yerelleşme ve kullanıcı odaklı ürün geliştirme temelinde güçlendirmeye devam ediyor.

