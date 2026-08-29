Chery Grubu 5 Markası ve 38 Modeli ile Chengdu’da Vizyonunu Sergiledi!

“Chinese Automobile, Global Champion” temasıyla fuarda yer alan Chery Grubu; Chery, EXEED, JETOUR, iCAR ve ZONGHENG markalarından oluşan 5 markalı yapısıyla toplam 38 modeli ziyaretçilerle buluşturdu.
Chery markası ise aralarında FULWIN T7, FULWIN A9L ULTRA AWD, yeni ARRIZO 7 ve QQ3 Modern Edition’ın da bulunduğu 12 modelle fuardaki yerini aldı. Grup, yeni nesil ürünlerini yalnızca Çin pazarı için geliştirip daha sonra ihracata uyarlamak yerine, geliştirme sürecinin ilk aşamasından itibaren farklı ülke ve pazarların ihtiyaçlarını dikkate alan “native global” yaklaşımını öne çıkardı.
Küresel otomotiv pazarındaki büyümesini hız kesmeden sürdüren Chery Grubu, ürün ve teknoloji atağını güçlü global performansıyla destekliyor. Temmuz 2026 sonu itibarıyla dünya genelindeki toplam kullanıcı sayısı 20,16 milyonu aşan grubun, bunun yaklaşık 6,99 milyonunu yurt dışındaki kullanıcıları oluşturuyor. Chery Grubu’nun 2026 yılının ocak-temmuz dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,2 artarak 1 milyon 146 bin 350 adede ulaştı. Grup yalnızca temmuz ayında 202 bin 533 adetlik ihracat gerçekleştirerek aylık bazda 200 bin adet ihracat sınırını aşan ilk Çinli otomotiv üreticisi oldu. Chery aynı zamanda Çin’in binek otomobil ihracatındaki liderliğini 23 yıldır kesintisiz sürdürüyor.
2 Chery’nin yeni global ürün geliştirme anlayışının vitrini: FULWIN T7!
Chery’nin yeni dönemdeki global ürün geliştirme stratejisinin en dikkat çekici temsilcilerinden biri FULWIN T7 oldu. Uluslararası pazarlarda LEPAS L6 adıyla konumlandırılması planlanan tamamen elektrikli SUV, dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcı beklentilerinin ürün geliştirme sürecine doğrudan dahil edildiği yeni nesil Chery yaklaşımını temsil ediyor. FULWIN T7’nin geliştirme sürecinde farklı ülkelerdeki yasal düzenlemeler ve güvenlik standartları daha tasarım aşamasından itibaren dikkate alınırken, araç 2026 Euro NCAP gereklilikleri doğrultusunda benchmark çalışmalarına tabi tutuldu.
Chery, geliştirme çalışmalarında 15 farklı pazardan 5 binden fazla kullanıcının görüşlerinden yararlanırken, 81 dayanıklılık test aracıyla toplam 6 milyon kilometrenin üzerinde test gerçekleştirdi. Güneydoğu Asya’nın yoğun yağmurlarından Orta Doğu’nun yüksek sıcaklıklarına, İskandinavya’nın zorlu kış koşullarından Brezilya ve Meksika’daki ağır yol şartlarına kadar çok farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen testler sonucunda 80’in üzerinde pazara özgü uyarlama yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye’deki kullanıcıların fiziksel düğme kullanımına yönelik tercihleri de ürün geliştirme sürecine dahil edildi. FULWIN T7, 65,05 kWh kapasiteli Rhino Battery ile CLTC normuna göre 600 kilometreye kadar menzil sunarken, 178 kW güç ve 275 Nm tork üreten elektrik motoruyla performans ile verimliliği bir araya getiriyor. Araçta ayrıca Qualcomm 8775 işlemcili Lingxi Cockpit 2.0, 22 sensörlü Falcon 500 sürüş destek sistemi, 15,6 inçlik merkezi ekran ve dokuz hava yastığı gibi teknolojiler yer alıyor.
3 Yeni ARRIZO 7 ve FULWIN A9L ULTRA ile ürün atağı!
Chery, Chengdu Otomobil Fuarı’nda sedan ürün gamındaki yeni dönemini de gözler önüne serdi. İlk kez kamuoyunun karşısına çıkan yeni ARRIZO 7, yaklaşık 4,81 metrelik uzunluğu ve 2,77 metrelik aks mesafesiyle global pazarlara yönelik olarak geliştirildi. Modelin farklı pazarların enerji altyapısı ve kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacıyla hem C-DM plug-in hibrit hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle sunulması planlanıyor. Fuarda sergilenen FULWIN A9L ULTRA AWD ise Chery’nin üst segment teknoloji ve performans yaklaşımını temsil etti. Snow Leopard dört tekerlekten çekiş sistemi, ön çift salıncak ve arka beş kollu süspansiyon sistemi, Falcon 700 sürüş destek teknolojileri ve Lingxi Cockpit 2.0 ile donatılan modelde gövde yapısının yüzde 88’ini yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum oluşturuyor.
4 Elektrifikasyonun ötesinde kapsamlı bir teknoloji ekosistemi!
Grubun oluşturduğu Technology Ecosystem Island alanında Rhino Battery teknolojisi, Kunpeng güç aktarma sistemleri, yapay zekâ destekli kokpit çözümleri, akıllı şasi sistemleri, katı hal batarya çalışmaları, yeni nesil motor teknolojileri ve gelişmiş batarya malzemeleri ziyaretçilerle buluştu. Chery’nin yeni nesil Flying Fish dijital akıllı şasi sistemi; dört tekerlekte bağımsız brake-by-wire sistemi, steer-by-wire teknolojisi, tekerlek içi motorlar ve aktif süspansiyon gibi çözümleri aynı yapıda bir araya getiriyor. Sistem, aracın yana hareket etmesi ve kendi ekseni etrafında dönüş gerçekleştirmesi gibi geleceğin mobilite senaryolarına yönelik yetenekleri de ortaya koyuyor.
Rhino Battery ile güvenlik, ürün geliştirme sürecinin merkezinde!
Chery, yeni enerji araçlarındaki büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak güvenliği konumlandırıyor. Grubun Rhino Battery teknolojisi; hücre seviyesindeki koruma, yapısal koruma ve bulut tabanlı akıllı takip sisteminden oluşan üç katmanlı güvenlik yaklaşımıyla geliştiriliyor. Batarya hücreleri, paketleri ve araç seviyesinde gerçekleştirilen testlerde yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, darbe, basınç ve tuzlu ortam gibi ağır koşullar simüle edilirken, araç ve batarya sistemlerinin toplam doğrulama kilometresi 25 milyon kilometrenin üzerine çıktı. Chery ayrıca üretim süreçlerinde 8 binden fazla proses kontrol noktası, 300’ün üzerinde kalite kontrol aşaması ve 20 yıllık veri izlenebilirliği gibi uygulamalarla üretim kalitesini destekliyor.
Chery’nin Avrupa’daki büyümesi yüzde 212’ye ulaştı
Chery Grubu’nun globalleşme stratejisinde Avrupa pazarı da giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Grup, 2026 yılının ilk yarısında Avrupa’da 174 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek yüzde 212 büyüme kaydetti. Aynı dönemde yeni enerjili araç satışları yaklaşık 86 bin adede ulaşarak yüzde 385 arttı. Bugün 130’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren Chery Grubu’nun yurt dışındaki çalışan sayısı 20 bini aşarken, global operasyonlardaki çalışanların yaklaşık yüzde 85’ini yerel çalışanlar oluşturuyor. Grup böylece yalnızca otomobil ihraç eden bir üretici olmanın ötesine geçerek farklı pazarlarda üretim, istihdam, Ar-Ge ve yerel ekosistem geliştirme yatırımları gerçekleştiren global bir teknoloji ve mobilite şirketine dönüşümünü hızlandırıyor.
Chery–Jaguar Land Rover iş birliğinde yeni dönem: FREELANDER
Chengdu Otomobil Fuarı, Chery Grubu’nun global teknoloji ve iş birliği kabiliyetini ortaya koyan önemli bir başka gelişmeye de sahne oldu. Chery ve Jaguar Land Rover tarafından birlikte geliştirilen bağımsız premium yeni enerji markası FREELANDER, ilk büyük uluslararası otomobil fuarı görünümünü Chengdu’da gerçekleştirdi. Jaguar Land Rover’ın premium tasarım ve arazi aracı mirasını Chery’nin yeni enerji teknolojileri, akıllı sistemleri, tedarik zinciri ve üretim gücüyle buluşturan FREELANDER, önümüzdeki beş yıllık dönemde plug-in hibrit, tamamen elektrikli ve menzil uzatıcılı elektrikli güç aktarma sistemlerine sahip 6 yeni model sunmayı planlıyor. Markanın ilk seri üretim modeli FREELANDER 8, 800 voltluk menzil uzatıcılı elektrik mimarisi, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi, Huawei Qiankun ADS 5 gelişmiş sürüş destek teknolojisi ve altı kişilik premium kabiniyle grubun teknoloji kapasitesinin dikkat çekici örneklerinden birini oluşturuyor. FREELANDER’ın ilk uluslararası pazar lansmanının ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Chery, “global ürün” tanımını yeniden şekillendiriyor
Chery Grubu’nun Chengdu Otomobil Fuarı’nda ortaya koyduğu yeni ürün, teknoloji ve marka stratejisi; şirketin globalleşme yaklaşımında yeni bir döneme işaret ediyor. Chery, artık yalnızca Çin’de geliştirilen araçları farklı ülkelere ihraç eden bir üretici olmak yerine, dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcıları, regülasyonları, iklim koşullarını ve kullanım alışkanlıklarını ürün geliştirme sürecinin başlangıç noktasına yerleştiren global bir mobilite yaklaşımını benimsiyor. 38 araçlık geniş ürün portföyünden yeni enerji teknolojilerine, yapay zekâ destekli mobilite çözümlerinden global iş birliklerine kadar uzanan Chengdu çıkarmasıyla Chery Grubu, otomotiv sektöründeki global büyümesini teknoloji, güvenlik, yerelleşme ve kullanıcı odaklı ürün geliştirme temelinde güçlendirmeye devam ediyor.