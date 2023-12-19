Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın ardından Ankara’da düzenlenen törenle “ICCI Enerji Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl 10 kategoride değerlendirilen ve ödüllendirilen ICCI Enerji Ödülleri törenine, enerji bürokrasisi, sektörün üst düzey yetkilileri, çok sayıda kamu üst düzey yetkilisi, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve enerji sektörünün önde gelen profesyonelleri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından desteklenen törende konuşan TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “ICCI Fuarı’nın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri’ni de sürdürüyoruz. Alanında en eski ve en istikrarlı platformu olan ICCI Enerji Çevre Konferansı ve Fuarı, TG EXPO’nun uluslararası vizyonu ve tecrübeli ekibinin de katkılarıyla büyüyerek daha etkin ve güçlü bir konuma ulaştı. Uluslararası fuar olmak için Türkiye dışından katılımcı sayısı artmalı. Bu nedenle, ICCI Enerji Ödülleri gibi sektörün başarılarını öne çıkaran, sektörü yarışa sokan ve en önemlisi inovatif, teknoloji projelerini, hizmetleri ödüllendiren organizasyonlar büyük önem taşıyor. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor” dedi.



10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Rüzgar Enerji Santralleri Kategorisi

İş Enerji Yatırım A.Ş. Göktepe RES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hidroelektrik Enerji Santralleri Kategorisi

Çoruh Gıda Enerji Üretim A.Ş. Bayburt Micro HES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Jeotermal Enerji Santralleri Kategorisi

Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. Efe 8 JES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Biyokütle Enerji Santralleri Kategorisi

Oltan & Köleoğlu Enerji Karaman BES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hibrit Santraller Kategorisi

Zorlu Enerji Alaşehir JES & GES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Kojenerasyon Santralleri Kategorisi

Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. Kazan Soda Kojenerasyon Santrali

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ İnovatif Uygulamalar Kategorisi

VTC Enerji A.Ş. V- Gen Yazılım

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Yerel Teknolojiler Kategorisi

Kalyon PV Yerli Güneş Teknolojileri Entegre Fabrikası

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hidrojen Teknolojileri Kategorisi

TÜBİTAK - MAM PEM Tipi Elektrolizör Geliştirilmesi

ANA EKİPMAN ÖDÜLLERİ

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Rüzgar Enerji Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

Enercon

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hidroelektrik Enerji Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü Mikrohes Teknoloji Enerji San. ve Tic. A.Ş.

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Biyokütle Enerji Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

Mimsan Enerji

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hibrit Santraller Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

ZES Solar

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Kojenerasyon Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

Siemens