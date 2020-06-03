Orge Enerji, bugüne kadar 50’den fazla projenin ve 5 milyon metrekare kapalı alanın elektrik taahhüt işini tamamladı. 5 bin TL’lik kuruluş sermayesini 50 milyon TL’ye çıkaran şirket, 2012’deki halka arzdan bu yana aktiflerini ve faaliyet kârını 21, net kârını 19, hasılatını sekiz kat artırdı.

2019 ise Orge’nin raylı sistemlerdeki hareketlenmeden pay aldığı, üniversite, bankacılık üssü, kültür merkezi işleriyle iş portföyünü çeşitlendirdiği, yurtdışı çalışmalarına hız verdiği bir yıl oldu.

Böylece Orge, 2019’da en yüksek ciro, faaliyet kârı ve istihdam rakamlarını elde etti. 2019’da yıllık yüzde 10 büyümeyle 141 milyon TL ciro ve yüzde 14 büyümeyle 55 milyon TL faaliyet kârı elde eden şirketin net kârı, 45 milyon TL oldu.

2019’da istihdamını yüzde 15 artıran Orge, 565 çalışana ulaştı. 2020’de ise ciroyu ve çalışan sayısını yüzde 20 artırma, faaliyet kârını mevcut seviyelerde koruma beklentisi var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.