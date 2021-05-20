ABD’de iki hafta önce petrol tedariğini krize sokan fidye yazılımı saldırısında ödenen paranın miktarı ortaya çıktı. Colonial Pipeline’dan yapılan açıklamada 4.4 milyon doların siber saldırganlara verildiği belirtildi.

ABD’de en büyük petrol boru hatlarından biri siber saldırı nedeniyle kapatılmıştı.

Fidye saldırısına uğrayan ülkenin en büyük petrol tedarikçilerinden Colonial Pipeline çareyi istenen parayı ödemekte bulmuştu.

ABD medyasında şirketin 5 milyon dolar ödediği iddia edilmişti ancak gerçek miktar ortaya çıktı.

Colonial Pipeline, 7 Mayıs’ta yaşanan saldırı nedeniyle hackerlara 4.4 milyon dolar ödendiğini açıkladı.

Şirket sözcüsü, “Karar kolay alınmadı ama yapılması gerekeni yaptık. Milyonlarca Amerikalı Colonial’a güveniyor” dedi.

FAALİYETLER DURMUŞTU

Houston’dan New York Limanı’na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

ABD medyasında çıkan haberlere göre şirket fidyeyi, kripto para olarak korsanlara gönderdi. Bilgisayar korsanlarının, ödemeyi aldıktan sonra, devre dışı bırakılan bilgisayar ağını geri yüklemek için bir yazılım gönderdiği ifade edildi.

Saldırının ardından günlük 100 milyon galonun üzerinde yakıt taşıyan boru hattı, yaklaşık 1 hafta faaliyetlerine aravermiş, bir çok eyalette yakıt sıkıntısı yaşanmıştı. Petrol istasyonlarında uzun araç kuyrukları meydana gelmişti.