Sanayi tesisleri, enerji krizine karşı çareyi kendi elektriğini üretmekte buldu. Sanayi şirketleri, hem karbon salınımını azaltmak hem de üretimde çarkların bir daha durmaması için fabrika çatılarında enerji santrali yatırımlarına hız verdi.

Ukrayna işgali ile yeniden gündeme gelen enerji krizi, sanayi sektöründe elektrik ihtiyacını kendi üretme trendini hızlandırdı.

Kimyadan beyaz eşyaya, demir-çelikten otomotive kadar sanayinin hemen her alanında üretim yapan tesisler enerji ihtiyaçlarını çatılardan sağlayacak yatırımlara ağırlık verdi.

Aslında son yıllarda sanayide çevreci yaklaşımlara ilgi yükselirken, bu durum bir süredir yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgiyi de artmıştı.

Döngüsel ekonomiye yönelik girişimlerle rekabetçiliği bir üst noktaya taşıyan sanayi tesisleri, son yaşanan enerji krizinin de etkisiyle bu yöndeki adımlarını daha da hızlandırdı.

Enerji ihtiyacında gücünü büyük ölçüde kendi üretiminden almayı planlayan sanayi şirketleri, yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verirken ana hedeflerden biri de sanayide karbon emisyonlarının düşürülmesi olarak öne çıkıyor.

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