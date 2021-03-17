Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek ve 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşecek.

EPDK’den yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından bugün olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan “kar oyunlarının” tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındı.

Bu kapsamda, Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası’nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara’da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir’de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

Uygulama 2 ay geçerli olacak

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak.

Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

“Tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda satış bekliyoruz”

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, “Devletimiz, eşel mobil sistemiyle üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kar oyunlarıyla bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik.” ifadelerini kullandı.

Bugün olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, “Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir.”

EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.