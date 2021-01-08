Enerjide kurulu gücün 2020’de 95 bin MW’a, 2021’de ise 97 bin MW’a ulaşması bekleniyor.

Kurulu güç artışında yine yenilenebilir enerji ön plana çıkacak. 2012’de kurulu güç için 2,5 milyar dolar, elektrik iletim ve dağıtımı alanında ise 1,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor.

2019 sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 91 bin 267 MW iken 2020’nin 11 ayında 3 bin 534 MW artışla Kasım 2020 sonunda kurulu güç 94 bin 801 MW’a ulaştı.

Kapasite artışının tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Yılın 11 ayında yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış yaklaşık 3 bin 800 MW olarak gerçekleşti.

Kasım 2020’de toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 50,8’e ulaştı.

2020 yılının 11 ayında devreye alınan, toplam kurulu gücü 3 bin 875 MW olan santrallerin toplam yatırım tutarı 5-6 milyar dolar seviyelerinde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.