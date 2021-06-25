Teknoloji ve mühendislik şirketi YEO, son olarak Azerbaycan’ın tüm enerji üretim tesislerini dijital teknoloji altyapısı ile izleyen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesini tamamladı.

Teknoloji ve mühendislik şirketi YEO’nun yürüttüğü ve açılışı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi Projesinin son aşamasına gelindi. YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolunay Yıldız’ın da Azerbaycan’a yaptığı ziyaret ile projenin son durumunu yerinde inceleme fırsatı bulurken ayrıca Azerenergy yetkililileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

YEO, 17 yılda 25’ten fazla ülkede 200’ü aşkın proje ile büyümeye ve Türkiye’nin ihracat hacmine katkı sunmaya devam ediyor. YEO, son olarak Azerbaycan’ın tüm enerji üretim tesislerini dijital teknoloji altyapısı ile izleyen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesini tamamladı. 22 Enerji Santralı ve 70 Trafo Merkezi YEO’nun hayata geçirdiği kontrol, kumanda ve veri toplama sistemi ile takip edilecek.

YEO’nun farklı endüstrileri dijital teknolojiler ile buluşturduğunu aktaran YEO Group CEO’su Tolunay Yıldız, elektrifikasyon, otomasyo, dijitalizasyon ve mühendislik, çözümleri ile 17 yılda Türkiye’nin lider teknoloji şirketi haline gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Azerbaycan için büyük önem taşıyan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız, “Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi ile ülkenin tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan komple dijital teknolojilerin kullanıldığı dünyada az sayıda örneği olan bu tür bir sistem çözümünü entegre ettik. Azerbaycan halkına ve devletine hayırlı olsun” dedi.

“AZERBAYCAN’IN TÜM ENERJİSİ BU MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK”

YEO CEO’su Tolunay Yıldız, ‘ YEO olarak Azerbaycan pazarını çok önemsediklerini bu amaçla yıllar önce Azerbaycan’a gelerek ve burda YEO Group’a bağlı olan lokal ISS firmasını kurarak Azerbaycan’a yüksek teknoloji ve lider mühendislik çözümlerini taşımanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görmenin bugün mutlulugunu yasıyorum’

YEO’nun Azerbaycan’da daha önce enerji ve petrol alanları başta olmak üzere birçok projeyi tamamladığını hatırlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; “Azerbaycan için büyük önem arz eden ve ülkenin tüm enerji şebeke yönetim sistemi projesini başarıyla tamamladık. Azerbaycan’ın tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan dijital teknoloji altyapısına sahip Kontrol, kumanda ve veri toplama sisteminin (SCADA) entegrasyonun gerçekleştirdik. Hayata geçen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesi ile 22 enerji santrali ve 70 trafo merkezinin kontrolü ve izlenmesi sağlanacak.” dedi.