Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Başarılı performanslarıyla öne çıkan şirketler ödüllerine kavuşurken, “Liderlerin Gelecek Senaryoları” adlı panelde iş dünyasının önde gelen temsilcileri gelecek öngörülerini paylaştı.

Ekonomist’in 8 - 21 Haziran 2025 tarihli sayısından

Capital dergisi tarafından bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen “Capital500 – Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırması, Türkiye’de özel sektörün ekonomik gücünü ortaya koydu. Araştırmada öne çıkan şirketler, Capital500 Ödül Töreni ile ödüllerine kavuştu. Hepsiburada ve Sipay’in co-sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim sponsorluğu; İGA PASS ve Selçuk Ecza Deposu’nun destek sponsorluğunda gerçekleştirilen törende toplam 46 kategoride 54 ödül sahiplerini buldu.

SEDEF SEÇKİN BÜYÜK

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük konuşmasında, 27 yıldır süregelen araştırmanın Türkiye iş dünyasının nabzını tutan en değerli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun soluklu araştırma projeleri profesyonel bir yaklaşım, disiplinli bir organizasyon ve özverili bir ekiple mümkün oluyor. 2023’te devreye giren enflasyon muhasebesiyle araştırma kurgumuzu güncelleyerek Türk iş dünyasının en güncel verilerini sunmayı sürdürüyoruz.”

SEMİH MUŞABAK

Sipay CEO’su

Sipay CEO’su Semih Muşabak ise, teknolojinin iş dünyasındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak, “Gelişmiş analitik, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojilerle müşterilerimize daha etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki başarımızı global pazarlara taşımak ve uzun vadede yurt dışında halka açılan ilk finansal teknoloji şirketi olmak istiyoruz” dedi.

“LİDERLERİN GELECEK SENARYOLARI”

Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı moderatörlüğünde gerçekleşen Liderlerin Gelecek Senaryoları adlı panelde; Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Netlog Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuşmacı olarak yer aldı. Panelde iş dünyası liderleri, 2024’te küresel belirsizliklerin sektörel etkilerini değerlendirerek 2025 yılı hedeflerini ve ilk beş aylık performanslarını paylaştılar. Ortak görüş, “resilience” (yılmazlık) kavramının bugünün ve geleceğin en kritik yetkinliği olduğu yönündeydi.

“2030’DA İLK ÜÇE GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Panelde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havayolu taşımacılığının ağır darbe aldığı pandemi döneminde bile şirket zararını minimum seviyede tutmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Pandemiden çıktığımızda zaten elimizde uçaklarımız, pilotlarımız, teknisyenlerimiz, kabin memurlarımız vardı. O ekiplerle talebe çok hızlı yanıt verebildik” dedi.

Uçak sayısı bakımından dünyada dokuzuncu sırada oldukların dile getiren Ekşi, şunları söyledi: “2030 hedefimiz dünyada ilk üç hava yolundan biri haline gelmek. 2003 yılında 65 uçakla yola çıktık. O dönemde dünyada 55’inci sıradaydık. Bugün 482 uçağımız var ve dünyada dokuzuncu sıraya yükseldik. 813 uçağa ulaştığımızda, dünyanın en büyük üç hava yollarından biri haline geleceğiz.”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Netlog Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen

“MUTLULUK ODAKLI BÜYÜME”

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı da, konuşmasında “Ekonomi açısından baktığımızda, piyasayı ve sektörü çok yakından takip ederek hızlı ve çevik karar almak zorunda kaldığımız durumlar oldu. 2025 ve sonrasındaki vizyonumuz, ‘mutluluk odaklı büyüme’ olacak. Amacımız, her noktada tüketiciye mutluluk sunan, amaç odaklı, sürdürülebilir ve değer yaratan bir büyüme modeli oluşturmak” şeklinde konuştu.

“BAĞLANTISI EN YÜKSEK HAVALİMANIYIZ”

İGA Havalimanları CEO’su Selahattin İlgen ise, İstanbul Havalimanı’nın şu anda dünyanın bağlantısı en yüksek havalimanı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “İstanbul’un bulunduğu noktadan bir çember çizdiğinizde, üç saatlik mesafede 165, beş saatlik mesafede 240’tan fazla majör destinasyona doğrudan ulaşım imkanı var. 2025’te hava kargo taşımacılığı da önceliklerimizden biri olacak. 2024’ün ilk yarısında belirlediğimiz hedeflerin yüzde 95–99’unu gerçekleştirdik. Yıl sonunu bu güçlü ivmeyle ve yeni yatırımlarla kapatmayı planlıyoruz.”

“60 MİLYON EURO’LUK YENİ YATIRIM”

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak da lojistik sektöründe son yıllarda özellikle sürücü ve ara kademe iş gücü bulmakta ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret etti. Depo ve yükleme alanında 60 milyon Euro’luk yeni yatırım yapacaklarını anlatan Çak, “Ayrıca yurt dışı operasyonlarımızda konsolidasyonla büyüyoruz. Geçen yıl İspanya’da bir şirket aldık, şimdi İtalya ve İngiltere’de yeni şirket alımları için çalışıyoruz” dedi.

“YENİ PAZARLARA GİRİYORUZ”

Panelde konuşan Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, 2024 yılında özellikle işletme sermayesi ihtiyacı yüksek sektörlerde ciddi sıkışmalar yaşandığını söyledi. Her şeye rağmen kriz dönemlerini fırsat olarak gördüklerinin altını çizen Karaoğlu, şu görüşleri dile getirdi: “2025 ve sonrasına bakarken, odaklı yatırımlar ve pazarda gelişim odaklı büyüme bizim temel önceliğimiz olacak. İşletmemizi bu temellere oturtarak ileriye taşımayı hedefliyoruz.”