CEO Club Banka Dışı Finans Zirvesi gerçekleşti
Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Banka Dışı Finans Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti.
Sektör öncülerinin bir araya geldiği zirvede sektörün bugünü, geleceği ve ekonomiye katkıları değerlendirildi.
Vodafone Business ana sponsorluğunda ve Ak Portföy, EY, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Tam Factoring destek sponsorluğunda Shangri La Bosphorus’ta gerçekleştirilen “CEO Club Banka Dışı Finans Zirvesi”, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.
BNP Paribas Cardiff CEO’su Cemal Kişmir’in moderatörlüğünü yaptığı “Başkanlar Konuşuyor” başlıklı panelde Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke banka dışı finans sektörünün performansını ve geleceğe dönük beklentilerini paylaştı.
Panelin ardından yayın yönetmenimiz Talat Yeşiloğlu moderatörlüğündeki “Sermaye Piyasaları ile Büyüme” başlıklı oturumda Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın kendi şirketlerindeki deneyimlerini ve önerilerini dile getirdi.
Ardından EY Orta & Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi Yapılanma Lideri Raj Apte de “Dünyada Yeni Finansman Alternatifleri” başlıklı bir sunum yaptı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Alternatif Finansman Kaynakları ve Reel Sektör” panelinde de Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar ile Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı işletmelere sunulan finansman modelleri, büyüme stratejileri ve sektörü bekleyen fırsatlar ve dijital dönüşüme ilişkin öngörülerini paylaştı.
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