CEO Club’da 2020 gündemi konuşuldu
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club: CEO Agenda 2020” zirvesinde iş dünyasının önde gelen liderleri 2020 yılına ilişkin ajandalarını ve beklentilerini paylaştı.
Alternatif Bank, CBOT, NGN ve SAP Türkiye co-sponsorluğunda gerçekleştirilen zirve Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Açılış konuşmalarının ardından, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer ve CBOT Kurucu Ortağı Çiler Ay CEO’lara hitap etti.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in Dijital Dönüşüm ve Verimlilik başlıklı konuşmasının ardından moderatörlüğünü Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş’ün üstlendiği “CEO Agenda 2020” konulu bir panel yapıldı.
Bu panelde, Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ile Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2020 yılı öngörülerini paylaştı.
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