Cumhuriyetin 100. yılını Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası ile kutladı

Cumhuriyeti hamleleriyle ileri taşıyan kadın satranç sporcuları 15 yıldır aralıksız destekleyen Arzum, Cumhuriyetin 100. yılını, Türkiye’nin kadınlarına yakışır bir şampiyona ile kutladı. 16–22 Ekim’de, İzmir Çeşme Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası finallerinde Türkiye’nin dört bir yanından 100’e yakın sporcu dokuz tur boyunca kıyasıya mücadele etti. 22 Ekim 2023 Pazar günü düzenlenen ödül töreninde şampiyona birincisi Ceren Tırpan, şampiyona ikincisi WIM Hayale İsgenderova ve şampiyona üçüncüsü WCM Elif Zeren Yıldız, ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay’ın ellinden aldı.

Düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcular, veliler ve basın mensupları katıldı.

"Bütün imkanlarımızla satranç sporcularının yanındayız"

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, "Bakanlığımızın bütün imkanlarıyla satranç sporcularımızın yanındayız. Pascal’ın şu sözlerini belirtmek istiyorum, ‘Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur.’ Bu sporda kariyer yapmak büyük başarı ve burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize tekrar başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılını kadınlarımızın başarısı ile kutlamak istedik”

Şampiyonanın ödül töreninde konuşma yapan Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, “Arzum olarak kadın satranç sporcu sayısının her geçen gün artması için Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzu 15 yıldır aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine özel “Kadınların Her Hamlesi, Cumhuriyetin Karesi” mottosuyla düzenlediğimiz şampiyona ile Cumhuriyetimizin 100. yıllını, kadınlarımızın başarısı ile kutlamak istedik. Cumhuriyet kadınlarının ve kadın satranç sporcularının her an arkasında olduğumuzu belirterek böylesi önemli bir tarihi ölümsüzleştirmek istedik. Kadınlarımızın atacağı her adımın, yapacağı her hamlenin Cumhuriyetimizi ileri taşıyacağı düşüncesi temelinde; genç nesillerin, kadın satranç sporcularımızın başarılarını kendilerine örnek almasını amaçladık. Şampiyonamızın yanı sıra sponsorluğumuzun, hayalleri ve yapmak istedikleri konusunda birçok kadına cesaret verdiği inancındayız. Aldığımız dönüşler bu inancımızı kanıtlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor. Şampiyonada mücadele eden birçok kadın satranç sporcu, belki de hiç tanımadığı onlarca kadına rol model olacak. Birçok küçük kızımızın satranca başlamasına vesile olacak. Rol modeli başarılı bir satranç sporcusu olan kadınlarımız, istediğinde neler başarabileceğini, yapılmaz denilenleri yapabileceğini herkese gösterecek” diye konuştu.

“Türk satrancının yükselişinde kadınların imzası var”

2023 Arzum Türkiye Satranç Şampiyonası’nda ödül alan tüm sporcuları tebrik eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Türk satrancının yükselişinde kadınların imzası var” dedi. Satrancı Türkiye’de geliştirmek için büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Tulay şöyle konuştu:

“Türkiye Satranç Federasyonu’nun, 2012 yılında, ilk kadın başkanı oldum. Büyük sorumluluğumuz ve de hedefimiz vardı: Türkiye’deki genç kızlarımıza rol model olabilmek ve Türkiye’de satranç sevgisini büyütmek. Altyapıya yaptığımız yatırımlarla büyüdük. Bugün bunu gururla da söylüyorum ki başardık. Türkiye satrancı seviyor. Dünyada Türk satrancı, Türk yıldızlarının başarısı konuşuluyor. Lisansı sporcu sayısında 1 milyon 200 bin sporcumuzla tüm spor dallarının önündeyiz. Düşünün 2012 yılında 189 bindi bu rakam. Kadın sporcu sayımız ise 47 bin civarındaydı. Şimdi ise 400 bine yaklaşan lisanslı kadın sporcu sayısı ile de tüm spor dallarının önündeyiz. Satranç büyük bir aile. 24 bin 800 kadın antrenörümüz ve 3 bin 230 kadın hakemimiz var. Ünvanlı kadın sayımız her geçen gün artıyor. Avrupa’nın örnek ülkesiyiz. Gururla izlediğimiz kadın ustalarımız var, gençlerimiz turnuvalarda rüzgâr estiriyor. Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda, 6 Avrupa şampiyonluğu, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere kazanılan 15 madalyanın 5’inde ve “Türkiye Avrupa’nın en başarılı ülkesi” ünvanında onların imzası var. Sayısız şampiyonada varlar. Türk satrancının başarı hikayesinde biz varız. Yönetim kurulumuzda 6 kadın üyemiz var. Federasyonumuzda her üç çalışanımızdan birisi kadın. Başarı hikayemizi büyütmek için çalışıyoruz. Yol arkadaşlarımızın, sponsorlarımızın bu başarıda payı büyük. Arzum ile Türkiye’nin en prestijli satranç şampiyonalarından “Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nı” 15 yıldır birlikte hayata geçiriyoruz. Onlara bize güvendikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Daha iyisi için beraber mücadele edeceğiz. Genç kızlarımızın hayatına ‘satranç’ ile dokunabilmek, ülkemize gurur öykülerini kazandırmak için çalışacağız. Arzum ile iş birliğimizin 15. yılı kapsamında ödül alan tüm sporcularımızı tek tek yürekten kutluyorum.”

Arzum sponsorluğunun 15. yılında, ''Satrançta Fark Yaratan Kadınlar'' ödülleri kapsamında, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda Aldıkları Başarılar ile Fark Yaratan Kadın Sporcular WFM Zeynep Çiftçi, Selin Torun, Zeynep Acar, WCM Elifnaz Akat, WCM Işıl Can ve Arya Aydoğan, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Azmiyle Zorluk Tanımayan Kadın Sporcu” ödüllerini, WCM Elif Zeren Yıldız, Masal Budumlu, WCM Dila Baloğlu, Hena, Karadaş, Beren Kalyoncu, Beren Nisa Karabaş aldılar. “Olimpiyat Heyecanında Ülkemize İlkleri Yaşatan Kadın Sporcular” kategorisinde WFM Gülenay Aydın, Hatice Aslı Muştu, Elifnaz Akat ödül aldılar. “Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nda En Fazla Şampiyon Olan Sporcu” ödülünün sahibi WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu olurken, “Satrançta Mücadelesiyle Engel Tanımayan Sporcu” ödülünün sahibi ise WCM Handenur Şahin oldu.