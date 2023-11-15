Fuarın çöpleri fuarda sanat eserine dönüşecek

“Enerji Gelecektir” mottosu ile her yıl gerçekleşen EIF Fuarı’nda bu yıl bir ilk gerçekleşecek. Sürdürülebilir ve Temiz Enerji alanında faaliyet gösteren ASUNIM firması öncülüğünde, fuarın kurulumunda çıkan atıklar; 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, CNR Fuar Merkezi’nde bir sanat eserine dönüşecek. Ünlü ileri dönüşüm sanatçısı Adnan Ceyhan alanda ve hazırlıksız olarak gerçekleştireceği performans ile, çöp olarak değerlendirilen atıkların ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bakış açısı ile nasıl da üstün bir değere dönüşebileceğini gösterecek. Fuar katılımcıları ve ziyaretçiler bu muhteşem dönüşüme tanıklık edecekler. Sanatçı Adnan Ceyhan, yapacağı enstelasyonla fuarda çıkan plastiklere, ahşaplara ve diğer atıklara; geri dönüştürmenin ötesinde sanatsal bir değer vererek daha aşkın bir anlama taşıyacak. 3. Gün, sanatçı ve ASUNİM Yönetim Kurulu Başkanı ile yapılacak söyleşi ile performansın anlamı, düşündürdükleri, hissettirdikleri dinleyicilerle paylaşılarak etkinlik son bulacak.

ASUNIM Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, yapılacak bu performansla ilgili çok heyecanlı olduklarını ileterek şunları ekledi: “Bizim atık olarak adlandırdığımız materyallerin bir sanatçı elinde nasıl da sanat eserine dönüşeceğine hep birlikte tanıklık edecek olmak çok mutluluk verici. Fuarlar sırasında yaklaşık 90 kamyon atık çıktığı söyleniyor. Hem atık haline getirilen materyallerin üretimi hem onların ihması hem de bu 90 kamyonun taşınması sırasında oluşan karbon emisyonu ve su ayak izi çok büyük. Bu proje ile atıklar ve ileri dönüşüm konusunda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Firma olarak temiz ve sürdürülebilir enerji üretirken bu konunun sadece enerji ile kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Hayatın tüm alanında, toplumun tüm kesimlerinde sürdürülebilirlik ve çevre konusunda duyarlılık artık bir seçim değil bir zorunluluk hailne geldi. Biz de bu konudaki anlayışımızı bu performans ile çevremizle paylaşmak istedik.” dedi.