İnci Holding’te Cihan Elbirlik dönemi başladı

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından İnci Holding’in yöneticileri ve çalışanları, Cevdet İnci Onur Gecesi ve Başkanlık Devir Töreni etkinliğinde bir araya geldi. Kurucu Cevdet İnci’nin anıldığı gecede, yönetim kurulu başkanlığında 8 yılını tamamlayan Neşe Gök, düzenlenen törenle görevi kendisi gibi üçüncü kuşağın temsilcisi olan Cihan Elbirlik’e devretti. Devir, geleneksel bir şekilde Başkanlık Devir sembolünün el değiştirmesiyle birlikte gerçekleştirildi.

Daha büyük işler başaracağız

Veda konuşmasında 8 yıl boyunca tüm çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür eden Gök, kurucu merhum Cevdet İnci’den sonra en uzun başkanlık yapan yönetici olduğunu belirtti. Tüm geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları’nın da Neşe Gök’e teşekkür ettikleri, Cihan Elbirlik’e el verdikleri törende İnci Holding Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, “İnci Holding olarak, dünya otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyorsak kurucumuz Cevdet İnci’den devraldığımız değerler sayesindedir. Onun girişimci ruhu ve vizyonu, kurumsal yapımız, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımız bizi bugünlere taşıdı. 3 nesildir değişiyor, gelişiyor ve büyüyoruz. Global iş ortaklarımızla birlikte bilgi ve tecrübelerimizi paylaşıyor, yetenek ve altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yıllar önce lastiğe bakınca jantı ve aküyü de iş fırsatı olarak gören dedemizden öğrendiklerimiz çok. Bugün üçüncü kuşağın bir temsilcisi olarak başkanlık bayrağını büyük bir mutlulukla, gururla devralıyorum. İnci Holding kültüründen, deneyimlerinden aldığım güçle sizlerle birlikte daha büyük işler başaracağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilir ve karlı büyümeye devam edeceğiz

İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ise Cevdet İnci Ödülleri’nin genel şirket başarısına olumlu etkilerine vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, 11 şirket, 9 fabrika ve 3 bin 200 çalışanımız, 35 yılda kurduğumuz güçlü global ortaklıklar, yaptığımız yatırımlar, sağladığımız istihdam ile Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya, değişim ve gelişim felsefemizi sürdürerek yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz. Son 5 yılda yaptığımız yatırım tutarı 250 milyon doları aşmış durumda. İkinci 5 yılda ana faaliyet alanlarımızdaki sürdürülebilir karlı büyümenin artarak devam etmesinin yanında bilhassa, teknoloji yatırımlarının arttığı ve girişim ekosistemiyle entegrasyon çalışmaların daha da hızlandığı bir dönem olacak. Bize güç veren, pusulamız olan değerlerimiz ve eşsiz insan kaynağımız sayesinde yeni yılda da iş başarılarımızın artarak devam edeceğine olan inancımız tam” şeklinde konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından “Cevdet İnci Teşvik Ödülleri”, “Toplumsal Mesaj Ödülleri”, “İç Denetim Ödülleri” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülü” takdim edildi. “Cevdet İnci Teşvik Ödülleri” 2005 yılından bu yana İnci Vakfı tarafından grup şirketlerinde çalışan ve şirketinin veya biriminin üretimini, verimliliğini ve hizmet kalitesini artıran ekiplere ve çalışanlarına veriliyor. AR-GE / Ürge, Üretim, Hizmet, İnovasyon ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde verilen Cevdet İnci Teşvik Ödülleri’nde bu yıl 21 proje değerlendirildi. Tüm aday projeler, Ön Jüri ve Final Jüri olmak üzere 2 aşamalı bir değerlendirmeden geçti. Üretim, Hizmet, AR-GE, ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde başvuru yapan projeler arasından verimlilik açısından en büyük katkısı olan projeler ödülün sahibi oluyor. İnovasyon Özel Ödülü’nün sahibi ise diğer kategorilere başvuran projeler arasından jüri tarafından belirleniyor.

İnci Holding’in çalışanların önerisi arasından seçtiği bu yılki Toplumsal Mesaj’ı da “Sürdürülebilir bir gelecek için üretimde sorumluluk, tüketimde farkındalık.” olarak belirlendi.

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